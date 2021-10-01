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Gladyatör filminin usta yönetmeni Ridley Scott müjdeyi verdi! Gladyatör 2 için hazırlıklar başladı

01.10.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema dünyasının kült yapımlarından biri olarak kabul edilen Gladyatör filmi, serinin devamı niteliğindeki ikinci yapımıyla geri dönmeye hazırlanıyor. Filmin usta yönetmeni 84 yaşındaki Ridley Scott ikinci filmin çok yakında geleceğini duyurdu.

Gladyatör filminin usta yönetmeni Ridley Scott müjdeyi verdi! Gladyatör 2 için hazırlıklar başladı

2000 yılında vizyonda giren Gladyatör filmi, 103 milyon dolarlık bütçesi ve 460 milyon dolarlık hasılatı ile 5 Oscar ödülünün sahibi olmuştu. Sinema dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Gladyatör filminin ikincisi için hazırlıklar başladı. 84 yaşındaki yönetmen Ridley Scott, Gladyatör 2 filmine dair açıklamalarda bulundu.

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ÖNCELİK KITBAG FİLMİNE VERİLDİ

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Birden fazla yapım üzerinde çalışan Scott, ilk olarak Kitbag filminin çekimlerini tamamlayacağını açıkladı. Sonrasında ise hayranlarının büyük bir sabırsızlıkla beklediği Gladyatör 2 filmi için Roma İmparatorluğu dönemine döneceğini söyledi.

“ŞİMDİDEN YAZIYORUM”

Empire Magazine ile konuşan Scott, Gladyatör 2’nin çok yakında geleceğini doğruladı ve “Şimdiden Gladyatör’ü yazdırıyorum” dedi. İddialara göre film, ilk filmdeki olaylardan 25 yıl sonrasını anlatacak.

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Russell Crowe
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