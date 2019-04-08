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İzleyen çıldırdı! Köpeğe işkence videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.04.2019 14:53 | Son Güncelleme

Malatya'da, üniversite öğrencisi Ömer D., evinde beslediği köpeğinin üzerine deodorant sıktığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Ömer D.'nin köpeğe işkence olarak görülen videosu sosyal medyada tepkiye yol açtı.

İzleyen çıldırdı! Köpeğe işkence videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Malatya İnönü Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Ömer D., evinde köpeğinin kafasına deodorant sıktı. Deodoranttan etkilenerek rahatsızlanan köpeğin bu anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ömer Serdar D., daha sonra deodorant kutusunu yanında bulunan papağana çevirerek "Sıkayım mı?" dediği görüntüleri; 'Allah'ım neden bu kadar geri zekalılar' yorumuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Ömer D.'nin köpeğe işkence olarak yorumlanan görüntüleri, izleyenler tarafından sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Birçok kişinin tepki gösterdiği olayın ardından Doğa Koruma Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri konuya ilgili inceleme yaptı. Malatya Doğa Ve Hayvanlar için El Ele Derneği Başkanı Gülsüm Fırat da paylaşım yapan Ömer D.'nin evine giderek duruma tepki gösterdi.

'AİLESİ ÇOK ÜZGÜN'

Yaşananların ardından yazılı açıklama yapan Gülsüm Fırat, şunları dedi:

"Malatya'da yaşanan papağan ve Golden cinsi dostumuzun, sosyal medyadan bilgi edindiğimiz ihbar ve şikâyetlerde şiddet olayına ilişkin bugün Malatya Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekibi ile birlikte ilgili adrese gidildi. Yapılan tespit ve tetkiklerde dostlarımızda fiziki bir yaralanma tespit edilmemiştir. Tüm aile bireyleriyle ve özellikle Ömer D. ile konuşuldu bir daha böyle bir olay yaşanmayacak. Ailesi çok üzgün yaşananlardan dolayı. Talimat doğrultusunda bundan sonraki süreçte bir süre, derneğimiz tarafından her hafta eve gelip canların kontrolü tarafımızca yapılacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
köpek sosyal medya işkence Malatya

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