İzleyicileri üzen haber! Hangi iki dizi için final kararı alındı?

Barbaroslar, Alparslan Büyük Selçuklu ve Gönül Dağı gibi yapımlarıyla büyük izlenme oranları elde eden TRT1’de iki farklı diziden gelen final haberi izleyicileri üzdü. Final kararı alan dizilerin yakın zamanda son bölümlerini yayınlayacağı öğrenildi. İşte o diziler...

HANGİ İKİ DİZİ FİNAL KARARI ALDI?

TRT1 ekranlarında bu sezon pek çok farklı dizi yayına girdi. En çok izlenen yapımlardan olan Barbaroslar, Alparslan Büyük Selçuklu ve Gönül Dağı dizilerinin yanında Dünya Hali dizisi ve Kıbrıs Zafere Doğru dizileri de iyi bir izlenme oranı yakaladı.

Ancak sevilen dizilerden peş peşe final haberi geldi. Dünya Hali dizisi ile Kıbrıs Zafere Doğru dizileri için final kararı verildiği ortaya çıktı.

DÜNYA HALİ FİNAL Mİ OLUYOR?

Başrollerinde başarılı oyunculardan Pelin Abay ile Caner Şahin’in yer aldığı Dünya Hali dizisi için 20. bölümde final yapacağı ifade ediliyor. Şimdiye kadar 18 bölümü yayınlanan dizinin başrollerinde Pelin Abay ile Caner Şahin bulunuyor. Komedi dizisi olarak ekrana gelen yapımın düşük reytingleri nedeniyle final yaptığı öğrenildi.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ayrıca bir başka final kararı ise Kıbrıs Zafere Doğru dizisi için geldi. Şimdiye dek 17 bölümü yayınlanmış olan dizide ikinci sezonda reytinglerde düşüş yaşanmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın paylaştığı bilgilere göre daha önce 1 saatlik bölümler halinde planlanan ama yayınlanma başladıktan sonra 120 dakikalık formata dönüş yapmış olan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi için de final kararı alındı.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU NE ZAMAN FİNAL OLUYOR?

Dizinin 18. bölümü ile beraber 10 Aralık Cuma akşamı yani 31. bölümde final yapması kararlaştırıldı.



