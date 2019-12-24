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İzmir'de ilginç görüntü! Su kesintisine dikkat çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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İzmir'de 2 arkadaş, sağanağın ardından oluşan su birikintisiyle yıkanarak kentte yaşanan su kesintisine dikkat çekmeye çalıştı.

Kentte pazar günü başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisi nedeniyle çok sayıda vatandaş bidonlarla tankerlerden su almak için sıra bekledi.

Bu sürede etkili olan sağanağı fırsat bilen Kenan Doğan (32) ve Yalçın Çıray (30), kesintiye dikkati çekmek amacıyla sokakta oluşan su birikintisiyle yıkandı. Yanlarında getirdikleri kova ve maşrapayla banyo yapan 2 arkadaş, eylemlerinin ardından havluyla kurulandı.

"YAĞMUR SUYUYLA BANYO YAPTIK"

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de yağmur yağarken su kesintisi olduğu için böyle bir eylem yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Kentteki vatandaşların mağduriyetine dikkati çekmek için eylemi gerçekleştirdiklerini aktaran Doğan, "Doğal suyla yıkandık. Yağmur suyuyla banyo yaptık. Şebeke suyu bulamadığımız için mecbur yağmur suyunu kovaya doldurduk sonra banyomuzu yaptık. Kovayı, lifi, havluyu evden getirdim. Sadece suyu getiremedik çünkü su yoktu. Mecbur kaldık, doldurduk kovamızı güzelce banyomuzu yaptık. Bunu tüm İzmirlilere tavsiye ediyorum. Bedava su." diye konuştu.

Doğan, yağmur nedeniyle birçok noktada su birikintisi oluştuğunu ancak evlerde su bulunmadığını sözlerine ekledi.

Çıray da İzmirli vatandaşların su sorunu olduğunu, bu nedenle böyle bir şey yaptıklarını belirtti. Çıray, "Üşüsek de İzmirli vatandaşlarımıza destek olmak için üşümeyi unuttuk." dedi.

İzmir'de Tahtalı Barajı'nda Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden hatta meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı ve çalışmaların 60 saat süreceği bildirilmişti.

(AA)

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