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İzmir'de korkunç olay! Polis memuru ve sevgilisi evde ölü bulundu

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YAŞAM  | Son Güncelleme

İzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İlk incelemelere göre S.Y.'nin, polis memuru F.Y.'yi silahla öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru F.Y'nin mesai saatinde işe gelmemesi üzerine arkadaşları evine gitti. Evde kimseyi bulamayan ekipler, Çiğli ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi’nde F.Y'nin kız arkadaşı S.Y'nin evine gitti. Kapının açılmaması üzerine ekipler çilingir yardımıyla eve girdi.

İçeri giren polisler korkunç manzara ile karşılaştı. F.Y. ile S.Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken bulan polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde polis ile kız arkadaşının yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÖNCE CİNAYET SONRA İNTİHAR

İlk incelemelere göre S.Y'nin F.Y'yi silahla öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği belirtildi. Ayrıca silahın da S.Y.'nin yakınında bulunduğu öne sürüldü.

Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allahım yarabbi hergün en az 1 intihar haberi olur mu ?
önceden polis ve asker nikahsız yaşaması yasaktı bildiğim kadarıyla şuan kalktı öyle olmaması gerktipi bir kez daha görüldü
Başta ekonomik kriz olmak üzere tüm olumsuz şartlar ülke insanımızın psikolojisini bozdu. Bu kadar çok intihar hiç bir dönemde hatırlamıyorum.Yazık....
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