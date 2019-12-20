İzmir'de korkunç olay! Polis memuru ve sevgilisi evde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru F.Y'nin mesai saatinde işe gelmemesi üzerine arkadaşları evine gitti. Evde kimseyi bulamayan ekipler, Çiğli ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi’nde F.Y'nin kız arkadaşı S.Y'nin evine gitti. Kapının açılmaması üzerine ekipler çilingir yardımıyla eve girdi.

İçeri giren polisler korkunç manzara ile karşılaştı. F.Y. ile S.Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken bulan polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde polis ile kız arkadaşının yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÖNCE CİNAYET SONRA İNTİHAR

İlk incelemelere göre S.Y'nin F.Y'yi silahla öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği belirtildi. Ayrıca silahın da S.Y.'nin yakınında bulunduğu öne sürüldü.

Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı.

(AA)

