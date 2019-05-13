Mynet Trend

İzmir'de renkli görüntüler! Yunuslar balıkçı teknesiyle yarıştı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.05.2019 22:07 | Son Güncelleme

İzmir'in Menderes ilçesinde, balıkçı teknesiyle birlikte yüzen yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu.

Ahmetbeyli Sahili'nden oltayla balık tutmak için tekneyle açılan amatör balıkçı Çağdaş Edinsel ve arkadaşlarına denizden iki yunus da eşlik etti. Tekneyle yarışan yunusların bu anları, balıkçılar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yunusların tekneyle birlikte hareket ettiği anlar görsel şölen oluşturdu.

Edinsel, "Arkadaşlarla bölgede oltayla balık tutmak için yer değiştirirken, yunuslar bir anda yanımıza geldi. Tekneyle beraber yüzerek bize uzun süre eşlik ettikten sonra mavi sularda kayboldular" dedi.

(DHA)

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Adana'da camide şoke eden olay! O anlar kameradaAdana'da camide şoke eden olay! O anlar kamerada
Feci kaza! Kamyonu biçtiFeci kaza! Kamyonu biçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir yunus

En Çok Okunan Trend Haberler

Antalya'da iğrenç olay! Her şey öğretmenine yazdığı mektupla ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Her şey öğretmenine yazdığı mektupla ortaya çıktı

Belediye Meclisi'nde gerginlik: Yetkimi gasp ettirmem size

Belediye Meclisi'nde gerginlik: Yetkimi gasp ettirmem size

Sütyensiz sahur paylaşımı olay oldu

Sütyensiz sahur paylaşımı olay oldu

Turistlerin sinsi planı böyle bozuldu! Yer: Antalya

Turistlerin sinsi planı böyle bozuldu! Yer: Antalya

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1919 metre Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirildi

Büyük yürüyüş! Tam 1919 metre!

Adana'da camide şoke eden olay! O anlar kamerada

Adana'da camide şoke eden olay! O anlar kamerada

Kontrolden çıkan otobüs, gişelerdeki kamyonu biçti

Feci kaza! Kamyonu biçti

İzmir'de yol kavgası kamerada

Ortalık karıştı! Otobüs şoförüne tekme ve yumruklu saldırı

El freni çekilmeyen araç ortalığı birbirine kattı

Ortalığı birbirine kattı

Dünyanın en hızlısı: Mermi treni

Dünyanın en hızlısı: Mermi treni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.