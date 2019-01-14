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İzmir'de şaşkına çeviren olay! 4 yaşındaki kızı kardeşi oldu

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YAŞAM  | 14.01.2019 11:49 | Son Güncelleme

Suriye'deki iç savaştan kaçarak İzmir'in Torbalı ilçesine yerleşen Şükriye Elhıdır'a kayıt dışı ikametin önlenmesi amacıyla verilen geçici kimlikte 4 yaşındaki kızı, kardeşi olarak yazıldı.

İzmir'de şaşkına çeviren olay! 4 yaşındaki kızı kardeşi oldu

Suriye'nin Halep kentinden 3 yıl önce Türkiye'ye kaçan, 2 çocuk sahibi Şükriye Hıdır (27) ve Hıdır Elhıdır(29) çifti, Torbalının Atatürk Mahallesine yerleşti.

KIZI, KARDEŞİ OLARAK KAYDEDİLDİ

Mevsimlik işçi olarak çalışan Elhıdır çifti, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurdu. İddiasına göre kayıt dışı ikametin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında verilen geçici kimlik belgesinde, çiftin 4 yaşındaki Reyan Elhıdır, annesi Şükriye Elhıdır'ın kızkardeşi olarak yazıldı.

DNA TESTİ İSTENDİ

Yanlışlığı anne Şükriye Elhıdır, kimlikte kızının baba ismi yerine, kendi babasının isminin yazılı olduğunu, görünce fark etti. Kimliğe göre kızıyla kardeş olan Şükriye Elhıdır, hatanın düzeltilmesi için göç idaresine başvurdu. Ancak bu sefer de Suriyeli anneden, çocuğun kendi kızı olduğunu ispatllaması için DNA testi yaptırması istendi.

'MADDİ DURUMUMUZ YOK'

DNA testini yaptıracak maddi durumu olmadığını söyleyen Şükriye Elhıdır, "Çocuğum hastalanınca eşim hastaneye götürdü. Ancak çocuk üzerinde resmi bir hakkı bulunmadığı için sorun yaşadı. Kızım verilen kimliğe göre kardeşim olarak görünüyor. Kızımın babası aynı anda benim de babam olarak görünüyor. Hatanın düzeltilmesini istediğimizde benden DNA testi istediler. DNA testini yaptıracak durumumuz yok. Eşim mevsimlik işçi olarak çalışıyor. Hatanın düzeltilmesini istiyorum" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir torbalı Suriyeli Şükriye Hıdır

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