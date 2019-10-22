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İzmir'de üvey kardeşi tarafından berberde öldürülen kişi son yolculuğuna uğurlandı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 22.10.2019 22:05 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle berber koltuğunda vurularak öldürülen Ali Ekber Aslan toprağa verildi. Cenazede acılı anne Raziye Turgut sinir krizleri geçirdi.

Karabağlar ilçesi Eski İzmir Caddesi’nde, tıraş olmak için girdiği berber dükkanında üvey kardeşi Yusuf Kerim S. tarafından pompalı tüfekle vurulan Ali Ekber Aslan (40), ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.Aslan, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNE SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Ali Ekber Aslan için Limontepe Ömerül Faruk Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede acılı anne Raziye Turgut, oğlunun tabutu başında sinir krizi geçirdi. Acılı anneyi yakınları teselli etti. Cenazede Aslan'ın yakınları da gözyaşlarını tutamadı.

Ali Ekber Aslan’ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla Kuşçular Mezarlığı’na defnedildi.

Öte yandan, gözaltındaki Yusuf Kerim S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir berber cenaze

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