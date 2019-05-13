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İzmir'de yol kavgası kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.05.2019 17:37 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde belediye otobüs şoförü, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kamyonetteki 2 kişi tarafından dövüldü. Olay, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Bornova Hükümet Konağı önünde meydana geldi.

Alsancak yönüne giden bir kamyonetteki 3 kişi, EVKA 3 Metro-Alsancak Gar seferini gerçekleştiren otobüsün şoförü M.E. ile, yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kamyonetten inen 3 kişiden 2'si, M.E.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada, otobüste yolcu olarak bulunan bir başka ESHOT şoförü B.B., M.E.'yi korumaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Olay yerinde bulunan bir polis memuru, saldırganlara biber gazıyla müdahale ederek, kavgayı ayırdı. Olayın ardından karakola giden taraflar, birbirinden şikayetçi olmadı.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Öte yandan, olay çevredeki bir apartmanda oturan vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetten inen iki kişinin M.E.'ye tekme ve yumruklarla saldırdıkları, otobüste yolcu olarak bulunan bir başka ESHOT şoförü B.B.'nin de saldırganlara engel olmaya çalıştığı ancak bunu başaramadığı görülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir kavga

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