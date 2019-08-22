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İzmir'deki yangında Anka havadan destek sağladı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.08.2019 11:36 | Son Güncelleme

Teknolojik donanımlarıyla yurt içinde ve dışında güvenlik güçlerine destek veren milli insansız hava aracı (İHA) Anka, yangınla mücadele çalışmalarına da katkı sağladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Anka, İzmir'deki yangında gece uçuşu yapıp, topladığı gerçek zamanlı görüntüleri yangın ekiplerine sundu.

İzmir'deki yangında Anka havadan destek sağladı

Güvenlik güçlerinin envanterine katıldığı günden bu yana önemli görevler üstlenen Anka, bu kez yangınla mücadelede görev aldı.

HAVADAN DESTEK VERDİ

Anka, 18-19 Ağustos'ta gerçekleştirdiği faaliyetlerle İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına destekte bulundu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ve üretilen Anka, 22 bin fit yükseklikte, gece uçuş sensörleriyle yangının dağılma yönüne ilişkin havadan gözetleme faaliyeti gerçekleştirdi. Orman Genel Müdürlüğü ile paylaşılan gerçek zamanlı görüntüler sayesinde yerdeki yangın ekiplerine müdahale desteği sağlandı.

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SON OLARAK 'SAR' ENTEGRE EDİLDİ

Kamera, sinyal istihbarat, telsiz röle ve silah faydalı yüklerini taşıma kabiliyetine sahip Anka İHA Sistemi'ne, son olarak milli Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Sarper entegre edildi.

SAR ve kamera yüklü Anka, Deniz Kuvvetlerinin su üstü keşif ve gözetleme görevleri için bir süredir Ege Denizi ve Akdeniz'de kullanılıyor.

Havadan gözetleme uygulamalarında SAR sensörleri, yağışlı/bulutlu ve karanlık havada dahi görüntüleme yapabilme kabiliyetleriyle önemli kazanımlar sağlıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen Sarper SAR sistemi, fiziksel kısıtların elverdiği en hassas çözünürlükte görüntü temin ediyor, uygulanan özel anten tasarımı ve sinyal işleme yaklaşımları sayesinde aynı anten üzerinden görüntüleme ve hareketli hedef tespiti yapabiliyor.

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Askeri alanda keşif ve gözetleme uygulamalarında kullanılan Sarper, sivil alanda ise doğal afet sonrası hasar tespiti ve kriz yönetimi, şehir planlama ve haritacılık uygulamalarına destek verebiliyor.

Sarper, 30 bin fit irtifaya kadar başarıyla görev yapabiliyor.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
anka izmir yangın

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