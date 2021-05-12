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İzmir’den Samanyolu Galaksisi manzaraları büyüledi! Sosyal medyada büyük beğeni topladı

Seray Üstün Seray Üstün
12.05.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönüllü turizm elçisi olarak bilinen İsa Turan, İzmir’in en sevilen ve popüler olan koylarından Delikli Koy’a gökyüzünün güzelliklerini görüntüleyebilmek için gitti. Turan, eşsiz güzellikteki Samanyolu Galaksisi'ni fotoğrafladı.

İzmir'de yaşayan gönüllü turizm elçisi İsa Turan, Samanyolu'nu görüntülemek için uygun zaman ve hava koşullarını ayarlayarak Çeşme'nin en karanlık koylarından Delikli Koy'a gitti. İlk başta gündüz çekim yapacağı yeri keşfedip belirleyen Turan, gece tekrar aynı yere gelip fotoğraf makinesini ve ekipmanlarını kurup çekim yapmaya başladı.

Gece gün doğuncaya kadar uzun pozlama ile çekilen 601 kare fotoğraf düzenlenip video haline getirince ortaya masalsı kareler çıktı. Dünya'nın dönüşü ve Samanyolu'nun net bir şekilde ortaya çıktığı anlatılan fotoğraflar ve video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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