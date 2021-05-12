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Yeşilin tüm tonlarına ev sahipliği yapan Yedigöller, görsel şölen oluşturdu

Seray Üstün Seray Üstün
12.05.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, eşsiz doğasıyla ziyaretçilerinin vazgeçilmez noktası olan Yedigöller Milli Parkı baharın gelişiyle birlikte yeşile büründü. Yeşilin tüm tonlarını barındıran Yedigöller, eşsiz manzarasıyla görsel şölen oluşturdu.

Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan ve içerisinde barındırdığı Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'le her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Yedigöller Milli Parkı'nda, baharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor. Koronavirüs sebebiyle getirilen kısıtlamalardan dolayı baharı sessiz karşılayan ve doğanın kendisini yenilediği Yedigöller'de yalnızca kuş ve sus sesleri yankılanıyor. Sonbaharda sarının bütün tonlarını barındırmasıyla fotoğraf tutkunlarının gözdesi olan Yedigöller'de, Mayıs ayı itibariyle ağaçlar yeniden yeşillendi. İçerisinde bulunan ağaçların yeşilin bütün tonlarını sergilediği Yedigöller Milli Parkı'nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı da ortaya çıkarttı.

“DOĞA KENDİSİNİ İNANILMAZ YENİLEMİŞ”

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Yedigöller'de eşsiz manzarayı görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Utku Cihan, “Çok güzel bir doğadayız. Yedigöller muhteşem bir manzaraya sahip. Doğa kendisini inanılmaz yenilemiş. Yeşilin her tonunu görebileceğimiz bir yer. İnsanın burada ciğerleri açılıyor. Şuanda burada sadece su ve kuş sesleri var. Yedigöller'i anlatmaya cümleler yetmez ama yeşilin her tonunu yazın ve baharda bulabileceğiniz bir yer. Sonbaharda ise sarının tüm tonlarını Yedigöller'de bulabilirsiniz” dedi.

(İHA)

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Bolu
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