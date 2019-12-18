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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Baran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 18.12.2019 16:46 | Son Güncelleme

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Baran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İZMİR (AA) - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf beğendi.

Baran, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından oylamaya sunulan "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar" başlıklı fotoğrafına oy veren Baran, "yaşam" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" fotoğrafını tercih ederken, "spor" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" ile Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Fotoğraflar arasında seçim yapmanın kolay olmadığını belirten İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, emeği geçenleri tebrik etti.

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AA'nın "yılın fotoğrafları" İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

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