İznik Gölü nerede, hangi bölgededir? İznik Gölü piknik alanı, kamp, gezilecek yerler

Türkiye'nin 5. büyük gölü olma özelliği taşıyan İznik Gölü Bursa gezilecek yerler listenize muhakkak eklemeniz gereken bir yer. Göl kenarında piknik yapma, kamp yapma, yeme-içme, konaklama imkanları bulunuyor. İznik gölü hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz detaylar yazımda. Keyifli okumalar... İZNİK GÖLÜ NEREDE İznik gölü Bursa'nın İznik ilçesinde bulunuyor. Bursa'dan İznik Gölü'ne toplu taşıma ile ya da bireysel aracınızla tabelaları takip ederek kolayca ulaşabilirsiniz. Bursa-İznik Gölü arası 72 km. İznik Gölü yol tarifi için buraya tıklayın. İZNİK GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ Bir tektonik çukur içinde oluşan İznik Gölünün yüz ölçümü 310 km² dir. Elips şeklindeki gölün uzunluğu 33 km, genişliği 12 km, çevresi 95 km. Göl seviyesi şubat-nisan arası yükseliyor, yaza doğru alçalarak en düşük seviyesine Eylül ayında geliyor. İznik Gölü 1990 yılında Sit Alanı ilan edilmiş. İznik Gölü'nün oluşumu: Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin 5. büyük gölü olan İznik Gölü, tektonik yani depremden kaynaklanan bir çöküntünün içinin dolması ile oluşmuş.

İznik Gölü'nün derinliği: Ortalama derinliği 30 m olan gölün kıyılarından uzaklaştıkça derinlik hızla artıyor. Gölün en derin yeri 65 metre. İZNİK GÖLÜ TARİHİ Gölde 2014 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gölü havadan fotoğraflamasıyla keşfedilen bir bazilika bulunuyor. Suların çekilmesi, soğuk havada plankton azlığı bazilikanın fark edilmesinde önemli rol oynamış. Bazilika su yüzeyinin 1,5–2 m kadar altında 600 m2 alana sahip. Araştırmalar, kalıntıların İznik Ayasofya Camii benzeri yapıda 1600 yıllık erken dönem 4.-5. yüzyıl Hristiyanlık eseri olduğunu ortaya koymuş. Bazilika, Hristiyanlığın yasak olduğu zamanlarda Romalı askerlerce öldürülen 16 yaşındaki Aziz Neophytos adına yapılmış. Binanın 740 yılında depremden yıkıldığı tahmin ediliyor. Göl tabanındaki bazilikanın gelecek yıllarda su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi planlanıyor. İZNİK GÖLÜ'NDE NE YAPILIR? İZNİK GÖLÜ PİKNİK ALANI İznik Gölü çevresinde göl manzarasına karşı dinlenip vakit geçirebileceğiniz piknik alanları da buluyor. Yanınızda mangalınızı, termosunuzu, götürmeyi unutmayın. İZNİK GÖLÜ KAMP İznik Gölü'nde kamp yapılabiliyor. Ücretsiz çadır kurabileceğiniz alanlar da bulunuyor, ücretli hizmet veren kamp alanları da. İznik Doğa Muhit Camping, İznik Gölü’nün güneyinde Güllüce Köyü’nde yer alıyor. Temiz tuvaleti, sıcak duşu ve kamp kurabileceğiniz uygun alanları olan bu kamp alanını tercih edebilirsiniz.