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İznik Gölü nerede, hangi bölgededir? İznik Gölü piknik alanı, kamp, gezilecek yerler

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 19.01.2021 17:32 | Son Güncelleme:
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İznik Gölü nerede, hangi bölgededir? İznik Gölü piknik alanı, kamp, gezilecek yerler

Bursalıların hafta sonu mesire alanı, yerli yabancı turistlerin görmek için ziyaret ettiği İznik Gölü doğasıyla olduğu kadar tarihiyle de dikkat çekiyor. 6 yıl önce gölün suları çekilince ortaya çıkan tarihi kalıntılar ziyaretçilerde merak uyandırıyor.

Türkiye'nin 5. büyük gölü olma özelliği taşıyan İznik Gölü Bursa gezilecek yerler listenize muhakkak eklemeniz gereken bir yer. Göl kenarında piknik yapma, kamp yapma, yeme-içme, konaklama imkanları bulunuyor. İznik gölü hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz detaylar yazımda. Keyifli okumalar...

İZNİK GÖLÜ NEREDE

İznik gölü Bursa'nın İznik ilçesinde bulunuyor. Bursa'dan İznik Gölü'ne toplu taşıma ile ya da bireysel aracınızla tabelaları takip ederek kolayca ulaşabilirsiniz.

Bursa-İznik Gölü arası 72 km.

İznik Gölü yol tarifi için buraya tıklayın.

iznik gölü piknik alanı

İZNİK GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ

Bir tektonik çukur içinde oluşan İznik Gölünün yüz ölçümü 310 km² dir. Elips şeklindeki gölün uzunluğu 33 km, genişliği 12 km, çevresi 95 km. Göl seviyesi şubat-nisan arası yükseliyor, yaza doğru alçalarak en düşük seviyesine Eylül ayında geliyor. İznik Gölü 1990 yılında Sit Alanı ilan edilmiş.

iznik gölü kamp

İznik Gölü'nün oluşumu: Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin 5. büyük gölü olan İznik Gölü, tektonik yani depremden kaynaklanan bir çöküntünün içinin dolması ile oluşmuş.

İznik Gölü'nün derinliği: Ortalama derinliği 30 m olan gölün kıyılarından uzaklaştıkça derinlik hızla artıyor. Gölün en derin yeri 65 metre.

İZNİK GÖLÜ TARİHİ

Gölde 2014 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gölü havadan fotoğraflamasıyla keşfedilen bir bazilika bulunuyor. Suların çekilmesi, soğuk havada plankton azlığı bazilikanın fark edilmesinde önemli rol oynamış.

iznik gölü'nde ne yapılır

Bazilika su yüzeyinin 1,5–2 m kadar altında 600 m2 alana sahip. Araştırmalar, kalıntıların İznik Ayasofya Camii benzeri yapıda 1600 yıllık erken dönem 4.-5. yüzyıl Hristiyanlık eseri olduğunu ortaya koymuş. Bazilika, Hristiyanlığın yasak olduğu zamanlarda Romalı askerlerce öldürülen 16 yaşındaki Aziz Neophytos adına yapılmış. Binanın 740 yılında depremden yıkıldığı tahmin ediliyor.

Göl tabanındaki bazilikanın gelecek yıllarda su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi planlanıyor.

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İZNİK GÖLÜ'NDE NE YAPILIR?

İZNİK GÖLÜ PİKNİK ALANI

İznik Gölü çevresinde göl manzarasına karşı dinlenip vakit geçirebileceğiniz piknik alanları da buluyor. Yanınızda mangalınızı, termosunuzu, götürmeyi unutmayın.

İZNİK GÖLÜ KAMP

İznik Gölü'nde kamp yapılabiliyor. Ücretsiz çadır kurabileceğiniz alanlar da bulunuyor, ücretli hizmet veren kamp alanları da. İznik Doğa Muhit Camping, İznik Gölü’nün güneyinde Güllüce Köyü’nde yer alıyor. Temiz tuvaleti, sıcak duşu ve kamp kurabileceğiniz uygun alanları olan bu kamp alanını tercih edebilirsiniz.

iznik gölü

İZNİK GÖLÜ PLAJI

İznik Gölü'nde yüzülür mü?
Bursa Halk Sağlık Müdürlüğü gölün tatlı suyunun “orta kalite” olduğunu belirtiyor. İznik Gölü’nün çevresine bununla ilgili olarak “suya girilebilir” şeklinde tabela da asılmış. Yani gölde yüzebilirsiniz. Aniden derinleştiği için fazla açılmamakta fayda var.

Her yıl düzenlenen İznik Kano Festivali’ne farklı ülke ve şehirlerden gelen sporcular kanoların üzerinde kıran kırana yarışıyor. Harika görüntüler sunan festivale muhakkak katılmalısınız.

İZNİK GÖLÜ GEZİLECEK YERLER

Gölün çevresinde yürüyüş yaptınız, yediniz içtiniz biraz da İznik gezilecek yerleri görelim dediyseniz şuraları görebilirsiniz;

  • İznik Ayasofya Orhan Camii
  • İstanbul Kapı& Lefke Kapı
    1. Murat Hamamı
  • Süleyman Paşa Medresesi
  • İznik Müzesi
  • Çandarlı İbrahim Paşa Türbesi
  • Sansarak Kanyonu
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