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  4. İznik Gölü’nde kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı

İznik Gölü’nde kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 20:35 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmaya çalışırken yeğeniyle birlikte suda kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp genci arama çalışmaları ise sürüyor.

İznik Gölü’nde kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre, İznik Gölü kenarına pikniğe giden 36 yaşındaki Mahmut Surani oğulları Ahmet Surani (12) ve Muhammed Surani (12) ile yeğeni Abdullah Surani (16) serinlemek için suya girdi.

İkiz kardeşler, babaları ve kuzenlerini bırakıp açılınca bir süre sonra dibe battı. İkizlerin çağlık atması üzerine baba ve yeğen diğer iki kardeşi kurtarmak için yanlarına yüzmeye çalışırken onlar da dibe battı.

VATANDAŞLAR SUYA ATLADI

4 kişinin boğulmak üzere olduğunu gören kıyıdaki vatandaşlar suya atlayıp baba ve çocukları kurtarmaya çalıştı. 12 yaşındaki ikizler Ahmet ve Muhammed Surani vatandaşlar tarafından kurtarılıp sudan çıkarılırken baba ve 16 yaşındaki yeğenine ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri 2 kardeşi hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen balık adamlar ve kurtarma ekipleri kısa süre sonra 36 yaşındaki babanın cansız bedenine ulaştı.

Öte yandan 16 yaşındaki Abdullah’ı arama çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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