Ali Murat Altunmeşe kaç yaşında ve neden öldü? İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe kimdir?

Nazey, Maden Dağı, Dost Yarasi, Düştüm Çıkmazlara, Size Selam Getirmişem gibi projelerde rol alan İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe de babası gibi film projelerinde rol almıştı. Halk müziği sanatçısı ve oyuncu İzzet Altınmeşe'nin büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe, Mucize Doktor dizisiyle tanınmıştı. Peki Ali Murat Altunmeşe neden öldü?

ALİ MURAT ALTUNMEŞE NEDEN ÖLDÜ?

İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe oyunculuk yapıyordu. Mucize Doktor dizisiyle adını duyuran Ali Murat Altunmeşe şimdilerde ise Evlilik Hakkında Her Şey adlı dizide rapçi Aztek Ura rolünü canlandırıyordu. Ali Murat Altunmeşe'nin 12'nci kattan atlayarak, intihar ettiği iddia edildi.

İzzet Altınmeşe'nin büyük oğlu ve Fırat Altunmeşe'nin de ağabeyi olan Ali Murat 42 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ali Murat Altunmeşe "Ali Baba ve 7 Cüceler" , "Bir Don Juan Öldürmek" ve "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" gibi projelerde yer almıştı.



