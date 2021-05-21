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İzzet Yıldızhan'ın evlilik dışı ilişkiden doğan kızı için nafaka davası açılmıştı! Yeni gelişme

21.05.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'a 15 yaşındaki kızının annesi eski sevgilisi Gizem Şehnaz İzgi tarafından açılan nafaka davasının düşürülmesine karar verildi.

İzzet Yıldızhan'ın evlilik dışı ilişkiden doğan kızı için nafaka davası açılmıştı! Yeni gelişme

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Davacı Gizem Şehnaz İzgi'nin avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu dilekçede, davadan vazgeçtiğini ve nafakadan feragat ettiğini belirtti. Mahkeme de İzgi’nin nafakadan feragat etmesi üzerine davayı düşürdü.

NE OLMUŞTU?

İzzet Yıldızhan, kızının annesi ve eski sevgilisi Gizem Şehnaz İzgi tarafından mahkemeye verilmişti. İzgi, Yıldızhan'ın aylık bin 785 lira nafaka ödediğini belirterek, bu miktarın 10 bin liraya çıkarılmasını talep etmişti. İzzet Yıldızhan'ın evlilik dışı ilişki yaşadığı ve 15 yaşındaki kızı S.Y.‘nin annesi Gizem Şehnaz İzgi, ünlü türkücünün kızıyla yeteri kadar ilgilenmediği gerekçesiyle nafakanın arttırılması için 2019 yılında dava açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İzzet Yıldızhan
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