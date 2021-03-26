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Jack Farthing, Spencer’da Prens Charles’ı canlandıracak

Seray Üstün Seray Üstün
26.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kristen Stewart’ın Prenses Diana’yı canlandıracağı Spencer filminde Prens Charles’ın rolünü üstlenecek oyuncu da belli oldu. Jack Farthing çekimleri başlayan filmde Prens Charles karakteriyle projeye dahil oldu.

Jack Farthing, Spencer’da Prens Charles’ı canlandıracak

Prens Harry ve Meghan Markle’ın kraliyet ailesine ilişkin verdikleri röportajın yankıları sürüyor. Röportajın sonrasında Kraliyet Ailesi’nin yaşamını anlatan The Crown dizisi dünya çapında büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. İlginin sonrasında Kraliyet Ailesi’ni konu alan Spencer filminin hazırlıkları başladı. Senaryosunu Steven Knight'ın kaleme aldığı yönetmenliğini ise Pablo Larrain yaptığı Spencer filminin kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.

Jack Farthing

Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandıracağı filmde Prens Charles rolünü Jack Farthing'in oynayacağı açıklandı.

DIANA'NIN AYRILIK KARARINI ANLATIYOR

prenses diana

Spencer filmi, 1981 yılında Prens Charles ile evlenen Diana Frances Spencer’ın hayat hikayesini konu alıyor. Norfolk'taki sarayda geçirdikleri son Noel tatiline odaklanılan filmde Prens Charles ile olan evliliğinin artık sonuna gelindiğini düşünen Diana’nın bir gün kendisini kraliçe yapacak olan yoldan ayrılmaya karar verdiği zamanlar gözler önüne seriliyor.

DIANA OYUNU BİLİYOR

düğün

Diana'nın ölümünün 25. yılı olan 2022'de gösterime girmesi planlanan filmin tanıtım bülteninde şu sözler yer alıyor: “Aralık 1991. Galler Prensi ve Prensesi’nin evliliği çoktan soğumuş. İşler ve boşanma söylentileri bol olsa da, Sandringham Malikanesi'ndeki Noel şenlikleri için barış isteniyor. Şenlikte yeme, içme, ateş etme ve avlanma var. Diana oyunu biliyor ve bu yıl işler çok daha farklı olacak."

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