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İngiliz kraliyet ailesinde taç sırası! Prens Philip’in vefat etmesi durumunda neler olur?

Seray Üstün Seray Üstün 24.02.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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İngiliz kraliyet ailesinde taç sırası! Prens Philip’in vefat etmesi durumunda neler olur?

Uzun yıllardır bütün gözlerin üzerinde olduğu İngiliz kraliyet ailesi bir süredir gergin bir bekleyiş içindeydi. Ailenin içinde yaşanan kopmaların yanında bu gerginliğin asıl sebebi Kraliçe 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in bir süredir hastanede olmasıydı. Prensin vefat etmesi durumunda kraliyet içerisindeki dengelerin nasıl değişeceği merak konusu oldu.

Buckingham Sarayı’nın doktorları tarafından hastaneye kaldırılan 99 yaşındaki Prens Philip’in sağlık durumu yakından takip ediliyor. Kral Edward VII Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Edinburgh Dükü unvanını taşıyan Prens Philip'in ölümü halinde kraliyet içindeki düzende değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı araştırılıyor. Sussex Dükü Prens Harry’in ünlü oyuncu Meghan Markle ile evlenmesi ve kraliyet görevlerinden istifa ettiğini duyurması taht sıralamasını değiştirmişti. Peki Prens Philip’in vefat etmesi tahta nasıl yansıyacak?

Birleşik Krallık’ta monarşinin başı tacı taşıyan kişidir. Kraliyet ailesinde günümüzde tacın sahibi hala Kraliçe 2. Elizabeth’tir. Kraliçe 2. Elizabeth tacı 1952'de babası Kral 6. George'dan almıştı. Tacın olası bir şekilde el değiştirmesi de belirli bir sistem ve kurallar bütüne göre işliyor.

Dünyanın en uzun süre tahtta kalan kraliçesi olma unvanını elinde tutan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth aynı zamanda en uzun süren evliliklerden birinin de kahramanıdır. Yunanistan ve Danimarka kraliyet ailesinin bir üyesi olan Prens Philip 1947 yılında evlendiler ve 73 yıldır birlikteliklerini sürdürdüler. Prens Philip ile Kraliçe 2 Elizabeth'in, Charles,Anne, Andrew ve Edward adında dört tane çocuğu bulunuyor. Aslında taç sıralaması da çiftin çocukları üzerinden ilerliyor.

GALLER PRENSİ CHARLES

GALLER PRENSİ CHARLES

Şu an taç sırasında ilk pozisyonda Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu 70 yaşındaki Prens Charles bulunuyor. Prens Charles’ın Prenses Diana ile olan evliliğinden doğan Prens William ve Prens Hary aslında taç sıralamasında en avantajlı isimler olarak görülüyordu. Ancak Prens Hary’in radikal bir şekilde verdiği karar işleri bir anda değiştirdi.

CAMBRIDGE DÜKÜ WILLIAM

CAMBRIDGE DÜKÜ WILLIAM

İkinci sıra ise Prens Charles’in oğlu William yerini alıyor. 1982 tarihinde doğan William babaannesi ve babasından sonra tahta sırası için bekliyor.

CAMBRIDGE PRENSİ GEORGE

CAMBRIDGE PRENSİ GEORGE

Prens Willam’ın en büyük oğlu olan George, henüz 8yaşında olmasına rağmen taht varisleri arasında yerini aldı. Cambridge Düşesi Catherine'in büyük oğludur ve Britanya taht sıralamasında dedesi Galler Prensi Charles ve babası Prens William'dan sonra üçüncü sıradadır.

CAMBRIDGE PRENSESİ CHARLOTTE

CAMBRIDGE PRENSESİ CHARLOTTE

Tam adıyla Charlotte Elizabeth Diana Cambridge Dükü, Prens William ile Cambridge Düşesi Catherine’in kızı ve Galler Prensi Charles ile Prensesi Diana Spencer'ın torunudur. Dedesi, babası ve ağabeyinin ardından büyük ninesi II. Elizabeth'in ve tahtın dördüncü varisidir.

CAMBRIDGE PRENSİ LOUIS

CAMBRIDGE PRENSİ LOUIS

Tam adıyla Louis Arthur Charles Cambridge Dükü, Prens William ile Cambridge Düşesi Catherine'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğludur. Dedesi, babası, ağabeyi ve ablasının ardından büyük ninesi II. Elizabeth'in ve tahtın beşinci varisidir. Aslında İngiliz kraliyet yasaları kapsamında erkek çocuklarının tahta çıkma önceliği vardır. Ancak düzenlenen yasayla birlikte yaş kriteri eklenmiştir. Bu nedenle Prenses Charlotte kardeşinden daha üst sıralarda yer almıştır.

GALLER PRENSİ HARRY

GALLER PRENSİ HARRY

Gündemi son günlerde oldukça meşgul eden Harry taç sıralamasında yeğeni Louis'in de doğumuyla altıncı sıraya gerilemiş oldu. Kraliyet ailesi görevlerinden istifa ettiğini duyurması ile altıncı sıradaki yerini II. Elizabeth ve Prens Philip'in tek kızı olan Prenses Anne’ye bırakmıştır.

2.Elizabeth’in eşi Prens Philip’in vefatı halinde taç sıralamasında değişiklik olmayacak. Ancak kraliyetin resmi törenlerindeki protokol sıralaması değişecek.

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