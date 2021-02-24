İngiliz kraliyet ailesinde taç sırası! Prens Philip’in vefat etmesi durumunda neler olur?

Buckingham Sarayı’nın doktorları tarafından hastaneye kaldırılan 99 yaşındaki Prens Philip’in sağlık durumu yakından takip ediliyor. Kral Edward VII Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Edinburgh Dükü unvanını taşıyan Prens Philip'in ölümü halinde kraliyet içindeki düzende değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı araştırılıyor. Sussex Dükü Prens Harry’in ünlü oyuncu Meghan Markle ile evlenmesi ve kraliyet görevlerinden istifa ettiğini duyurması taht sıralamasını değiştirmişti. Peki Prens Philip’in vefat etmesi tahta nasıl yansıyacak?

Birleşik Krallık’ta monarşinin başı tacı taşıyan kişidir. Kraliyet ailesinde günümüzde tacın sahibi hala Kraliçe 2. Elizabeth’tir. Kraliçe 2. Elizabeth tacı 1952'de babası Kral 6. George'dan almıştı. Tacın olası bir şekilde el değiştirmesi de belirli bir sistem ve kurallar bütüne göre işliyor.

Dünyanın en uzun süre tahtta kalan kraliçesi olma unvanını elinde tutan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth aynı zamanda en uzun süren evliliklerden birinin de kahramanıdır. Yunanistan ve Danimarka kraliyet ailesinin bir üyesi olan Prens Philip 1947 yılında evlendiler ve 73 yıldır birlikteliklerini sürdürdüler. Prens Philip ile Kraliçe 2 Elizabeth'in, Charles,Anne, Andrew ve Edward adında dört tane çocuğu bulunuyor. Aslında taç sıralaması da çiftin çocukları üzerinden ilerliyor.