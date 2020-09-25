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Jada ve Will Smith'in kurduğu okulda Scientology tarikatının eğitimlerini verdiği iddia edildi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Sevilen oyuncu çift Jada ve Will Smith'in sahibi oldukları okulda tarikatın kitaplarını ve eğitimini kullandığı iddia edildi. Ünlü çift daha önce Scientology'e üye olduklarını reddetmişti.

Jada ve Will Smith'in kurduğu okulda Scientology tarikatının eğitimlerini verdiği iddia edildi

Hollywood yıldızları Will Smith ve Jada Pinkett Smith'in açtığı okulda çalışan yönetici Jacques Olivier, o dönemde kendilerine Scientology kitapları gönderildiğini ve bir tür eğitimden geçirildiklerini öne sürdü.

ChatSheet'in haberine göre çiftin açtığı okulda çalışan Jacques Olivier Olivier "Scientology’den hiç bahsetmemişlerdi. Ama bana Scientology kurucusu L. Ron Hubbard’ın kitaplarını gönderdiklerini hatırlıyorum ve bunları birlikte düşünmemiştim. Sadece harika bir fırsat gibi görünmüştü" dedi.

Olivier buna ek olarak kendisinin ve diğer öğretmenlerin o dönem Hollywood'daki Scientology Ünlü Merkezi’nde ders almaları gerektiğini de söyledi.

Olivier "Onlar daha sonra Scientology olduğu fark edilen tüm bu paravan şirketlere sahiplerdi. Jada hep Ünlü Merkezi’ndeydi. Bence Jada gerçekten Scientology’le ilgileniyordu. Will de tüm eğitimleri almıştı" dedi.

Smith çifti New Village Leadership Academy isimli okulu 2008’de açtığında dikkatleri üzerlerine çekmişti. Okul yaklaşık 7 sene önce kapanmış olsa da pek çok kişi onun o dönemde Scientology eğitimine hizmet ettiğinden şüpheleniyordu. Will ve Jada Smith daha önce de dile getirilen iddiaları yalanlamış ve okulun doğası gereği seküler olduğunu belirtmişti. Çift sadece Scientology’nin kullandığı çalışma teknolojisinin metodolojisini uyguladıklarını söylemişti.

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