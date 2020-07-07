Oyuncu Jale Aylanç kimdir, hangi filmlerde oynadı? İşte Jale Aylanç'ın hayatı!

Sinema ve tiyatro dünyasından kötü haber geldi. Unutursam Fısılda gibi izlenme rekorları kıran filmlerde rol alan Jale Aylanç'ın ölüm sebebi nedir sorusuna cevap arayan sevenleri, oyuncunun cenazesinin ne zaman kaldırılacağını araştırmaya başladı. 72 yaşında kaybettiğimiz Jale Aylanç hangi filmlerde rol aldı. Peki Jale Aylanç kimdir, hanggi tiyatro oyunlarında oynadı? İşte Jale Aylanç'ın hayatı!
Jale Aylanç hangi filmlerde oynadı sorusunun cevabını verelim. Gişe rekorları kıran "Unutursam Fısılda" ve "İlk Öpücük" gibi filmlerde oynayan Jale Ayanç; Dengi Dengine, Yeşil Deniz, Suskunlar gibi dizilerde de oynadı.
Oyuncular Sendikası, Aylanç’ın vefat ettiğini Twitter’dan duyurdu;
'Meslektaşımız Jale Aylanç hayatını kaybetti. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun'
Jale Aylanç 23 Mart 1948 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başladı. Ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu’nda sahneye çıkmaya devam etti. Daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu Sahnesi’nde görev yaptı. Ankara Sanat Tiyatrosu’na geçmesinin ardından, bu kuruluşta 20 yıldan fazla süreyle birçok oyunda rol aldı.
Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmalarına da başlayan Jale Aylanç , TRT’nin ilk dublaj ustalarından birisiydi.
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Dengi Dengine, Yeşil Deniz, Suskunlar gibi dizilerde de oynadı. Vefat haberiyle üzülen tiyatro ve sinema dünyasından sosyal medya üzerinden vefat paylaşımları geldi.
Mefisto / Ms. Efeli – 1990
Ayaktakımı Arasında / Kvaşnia – 1990
Yusuf ile Menofis / Oyuncu – 1989
Rol Aldığı diziler:
Dengi Dengine (2019)
Yeşil Deniz (Hafize, 2014-2015)
Suskunlar (Ümran, 2012)
Gece Sesleri (Satı, 2008)
Beni Unutma (Cennet, 2008)
Yeni Evli (2007)
Nazlı Yarim (2007)
Hayat Türküsü (Kumru, (Kumru Nine, 2006)
Fırtına (Emine, 2006)
Bizim Evin Halleri (2000)
Tersine Akan Nehir (1996)
Yukarı Karakısık (1993)
Rol Aldığı Sinema Filmleri:
İlk Öpücük (Lemide, 2017)
Unutursam Fısılda (2014)
Sonsuz Bir Aşk (Ferize Ana, 2014)
Olur Olur! (Ali’nin Annesi, 2014)
Ben Bir İnsan (2002)
Düttürü Dünya (Gülsüm, 1988)
Kırlangıç Fırtınası (Melek, 1985)
Bir Yudum Sevgi (Fabrika Çalışanı, 1984)
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