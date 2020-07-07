MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Oyuncu Jale Aylanç kimdir, hangi filmlerde oynadı? İşte Jale Aylanç'ın hayatı!

Oyuncu Jale Aylanç kimdir, hangi filmlerde oynadı? İşte Jale Aylanç'ın hayatı!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.07.2020 16:56 | Son Güncelleme

Sinema ve tiyatro dünyasından kötü haber geldi, oyuncusu Jale Aylanç, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki Jale Aylanç kimdir? Jale Aylanç hangi filmlerde ve dizilerde oynadı? Jale Andaç'ın ölüm nedeni nedir? İşte detaylar...

Oyuncu Jale Aylanç kimdir, hangi filmlerde oynadı? İşte Jale Aylanç'ın hayatı!

Sinema ve tiyatro dünyasından kötü haber geldi. Unutursam Fısılda gibi izlenme rekorları kıran filmlerde rol alan Jale Aylanç'ın ölüm sebebi nedir sorusuna cevap arayan sevenleri, oyuncunun cenazesinin ne zaman kaldırılacağını araştırmaya başladı. 72 yaşında kaybettiğimiz Jale Aylanç hangi filmlerde rol aldı. Peki Jale Aylanç kimdir, hanggi tiyatro oyunlarında oynadı? İşte Jale Aylanç'ın hayatı!

jale Aylanç'ın Oynadığı Filmler

Jale Aylanç hangi filmlerde oynadı sorusunun cevabını verelim. Gişe rekorları kıran "Unutursam Fısılda" ve "İlk Öpücük" gibi filmlerde oynayan Jale Ayanç; Dengi Dengine, Yeşil Deniz, Suskunlar gibi dizilerde de oynadı.
Oyuncular Sendikası, Aylanç’ın vefat ettiğini Twitter’dan duyurdu;
'Meslektaşımız Jale Aylanç hayatını kaybetti. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun'

JALE AYLANÇ KİMDİR?

Jale Aylanç 23 Mart 1948 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başladı. Ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu’nda sahneye çıkmaya devam etti. Daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu Sahnesi’nde görev yaptı. Ankara Sanat Tiyatrosu’na geçmesinin ardından, bu kuruluşta 20 yıldan fazla süreyle birçok oyunda rol aldı.

Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmalarına da başlayan Jale Aylanç , TRT’nin ilk dublaj ustalarından birisiydi.

Jale Aylanç hangi dizilerde oynadı?

#
Dengi Dengine, Yeşil Deniz, Suskunlar gibi dizilerde de oynadı. Vefat haberiyle üzülen tiyatro ve sinema dünyasından sosyal medya üzerinden vefat paylaşımları geldi.

Jale Aylanç'ın Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Mefisto / Ms. Efeli – 1990

Ayaktakımı Arasında / Kvaşnia – 1990

Yusuf ile Menofis / Oyuncu – 1989

Rol Aldığı diziler:

Dengi Dengine (2019)

Yeşil Deniz (Hafize, 2014-2015)

Suskunlar (Ümran, 2012)

Gece Sesleri (Satı, 2008)

Beni Unutma (Cennet, 2008)

Yeni Evli (2007)

Nazlı Yarim (2007)

Hayat Türküsü (Kumru, (Kumru Nine, 2006)

Fırtına (Emine, 2006)

Bizim Evin Halleri (2000)

Tersine Akan Nehir (1996)

Yukarı Karakısık (1993)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

İlk Öpücük (Lemide, 2017)

Unutursam Fısılda (2014)

Sonsuz Bir Aşk (Ferize Ana, 2014)

Olur Olur! (Ali’nin Annesi, 2014)

Ben Bir İnsan (2002)

Düttürü Dünya (Gülsüm, 1988)

Kırlangıç Fırtınası (Melek, 1985)

Bir Yudum Sevgi (Fabrika Çalışanı, 1984)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı
Bilal Çelik yaza damga vurmaya hazırlanıyorBilal Çelik yaza damga vurmaya hazırlanıyor
Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu kimdir? Nuri Alço kimdir?Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu kimdir? Nuri Alço kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

İmamoğlu'ndan İBB'deki tartışma yaratan atamayla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan İBB'deki tartışma yaratan atamayla ilgili açıklama

Kıbrıs'ta gerginlik yaratacak hamle! Rumlara askeri destek

Kıbrıs'ta gerginlik yaratacak hamle! Rumlara askeri destek

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Bakan Koca: Bayramda il bazlı bazı kısıtlamalar gelebilir

Bakan Koca: Bayramda il bazlı bazı kısıtlamalar gelebilir

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Haftalık Burç Yorumları ( 29 Haziran - 5 Temmuz Haftası 2020)

Haftalık Burç Yorumları ( 29 Haziran - 5 Temmuz Haftası 2020)

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

25 Haziran Perşembe günlük burç yorumları

25 Haziran Perşembe günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (23 Haziran 2020 Salı)

Günlük Burç Yorumları (23 Haziran 2020 Salı)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü müzisyen Charlie Daniels hayatını kaybetti

Ünlü müzisyen Charlie Daniels hayatını kaybetti

Burcu Biricik ve Pınar Deniz'den yeni film!

Burcu Biricik ve Pınar Deniz'den yeni film!

Bilal Çelik yaza damga vurmaya hazırlanıyor

Bilal Çelik yaza damga vurmaya hazırlanıyor

Simge kesenin ağzını açtı

Simge kesenin ağzını açtı

6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları (2020)

Haftalık Burç Yorumları ( 6 - 12 Temmuz Haftası 2020)

Günlük Burç Yorumları (7 Temmuz 2020 Salı)

7 Temmuz 2020 Salı günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.