Oyuncu Jale Aylanç kimdir, hangi filmlerde oynadı? İşte Jale Aylanç'ın hayatı!

Sinema ve tiyatro dünyasından kötü haber geldi. Unutursam Fısılda gibi izlenme rekorları kıran filmlerde rol alan Jale Aylanç'ın ölüm sebebi nedir sorusuna cevap arayan sevenleri, oyuncunun cenazesinin ne zaman kaldırılacağını araştırmaya başladı. 72 yaşında kaybettiğimiz Jale Aylanç hangi filmlerde rol aldı. Peki Jale Aylanç kimdir, hanggi tiyatro oyunlarında oynadı? İşte Jale Aylanç'ın hayatı!

jale Aylanç'ın Oynadığı Filmler

Jale Aylanç hangi filmlerde oynadı sorusunun cevabını verelim. Gişe rekorları kıran "Unutursam Fısılda" ve "İlk Öpücük" gibi filmlerde oynayan Jale Ayanç; Dengi Dengine, Yeşil Deniz, Suskunlar gibi dizilerde de oynadı.

Oyuncular Sendikası, Aylanç’ın vefat ettiğini Twitter’dan duyurdu;

'Meslektaşımız Jale Aylanç hayatını kaybetti. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun'

JALE AYLANÇ KİMDİR?

Jale Aylanç 23 Mart 1948 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başladı. Ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu’nda sahneye çıkmaya devam etti. Daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu Sahnesi’nde görev yaptı. Ankara Sanat Tiyatrosu’na geçmesinin ardından, bu kuruluşta 20 yıldan fazla süreyle birçok oyunda rol aldı.