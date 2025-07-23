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James Bond olma hayali kuran adam Rus ajanı olunca tutuklandı! Film izleyip...

İngiltere'de James Bond olma hayali kuran İngiliz Howard Phillips, Rus istihbarat servisinin ajanları olduğuna inandığı kişiler adına casusluk yapmaya çalışmaktan suçlu bulundu.

James Bond olma hayali kuran adam Rus ajanı olunca tutuklandı! Film izleyip...

65 yaşındaki Howard Phillips, dönemin İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps’ın kişisel bilgilerini paylaşmaya çalıştığı ve Rus istihbarat servisine yardım etmeye teşebbüs ettiği suçlamalarıyla mahkum edildi. Winchester Kraliyet Mahkemesi, Phillips’in sonbaharda açıklanacak nihai kararına kadar tutuklu kalmasına karar verdi.

James Bond olma hayali kuran adam Rus ajanı olunca tutuklandı! Film izleyip... 1

Davada, Phillips’in WhatsApp üzerinden temas kurduğu kişilerle Londra ve Essex’teki alışveriş merkezlerinde bir araya geldiği belirtildi. Görüşmelerde, Moskova yerine ‘anne’ kelimesini kullanmayı tercih eden sanığın, ‘Annenin çalışmalarımı tamamen takdir edeceğini umuyorum’ dediği aktarıldı. Phillips’in iletişim kurduğu Sasha ve Dima adlı kişilerin, aslında İngiliz istihbarat görevlileri olduğu bildirildi.

James Bond olma hayali kuran adam Rus ajanı olunca tutuklandı! Film izleyip... 2

Sanığın, eski Savunma Bakanı Shapps’ın ev adresini bildiğini ve bu bilgiyi görüşmelerde paylaştığı kaydedildi. Phillips’in Londra’daki St. Pancras ve Euston tren istasyonları yakınında bir bisikletin üzerine hafıza kartı bıraktığı, bu kartta ‘yabancı bir güce tam sadakat ve bağlılık’ sözü veren bir belgenin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

FİLM İZLEYİP AJAN OLMAK İSTEMİŞ

İngiltere Kraliyet Savcılığı Terörle Mücadele Birimi Başkanı Bethan David, Phillips’in düşman bir devlete hizmet sunmaya hazır olduğunu açıkça ifade ettiğini belirterek, “Kamu hizmetine girerek güvenlik izni alma girişimleri, ülkesine verebileceği zararı umursamayan ve maddi kazanç peşinde koşan bir kişi olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

James Bond olma hayali kuran adam Rus ajanı olunca tutuklandı! Film izleyip... 3

Sanığın eski eşi Amanda Phillips ise duruşmada, eşinin istihbarat konularına büyük ilgi duyduğunu, İngiliz iç istihbarat servisi MI5 ve dış istihbarat servisi MI6 ile ilgili filmleri izlediğini ve James Bond gibi olma hayali kurduğunu ifade etti.

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ajan james bond
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