James Cameron, Avatar filmlerinin gişede çakılacağını düşünüyor

Avengers: Endgame rekorunu kırana kadar tüm zamanların en çok izlenen filmi olab Avatar’ın yönetmeni James Cameron, devam filmleri hakkındaki endişesini dile getirdi.

Birkaç yıldır 2009 yapımı gişe rekortmeni Avatar’ın devam filmleriyle meşgul olan yönetmen Avengers: Endgame’in yüksek hasılatından dolayı memnun olduğunu çünkü filmin “insanların hala sinemaya gideceğini gösteren kanıt” olduğunu belirtti. Deadline’a konuşan Cameron şunları söyledi:

Avatar 2 ve Avatar 3’ü yaparken en çok korktuğum şey şu; piyasa o kadar değişmiş olabilir ki insanları gidip de bir grup yabancıyla karanlık bir odada bir şey izlemeleri için heyecanlandırmak artık o kadar mümkün değil.

Avatar 2 ve 3’ün Avengers: Endgame kadar sevilip sevilmeyeceğini sorgulayan Cameron, yine de “deneyeceğini” ve bu işin üstesinden geleceğini ifade etti. Yönetmen sözlerini şöyle sürdürdü:

Belki başarırız belki başaramayız. Ama önemli olan nokta şu ki bu hala mümkün. Hızlı kullanılabilirlikle birlikte, online hizmetler ve tüm farklı platformlarla herkesin kendisi için bir şey yaratabildiği kişiye özel bir deneyim içeren ve sinema potansiyelinin artık var olmayabileceği alternatif bir senaryoya karşılık bunu gördüğüm için mutluyum.

Vizyona girdiğinde tüm zamanların en çok izlenen filmi unvanını alan Avatar, bu yıl Avengers: Endgame’in gerisinde kalmıştı.

Marvel devam filmi dünya çapındaki 2,79 milyar dolarlık (15,8 milyar TL) gişe hasılatıyla artık listenin zirvesinde yer alıyor. Avengers: Endgame’i Avatar ve yine Cameron imzalı Titanic filmi izliyor.

Vanity Fair’e röportaj veren yönetmen, Avatar 2 ve 3’ün gişede iyi bir başarı yakalayamaması durumunda 4. ve 5. devam filmlerinin vizyon tarihlerinin kolaylıkla değişebileceğini kabul etti.