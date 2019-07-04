James Franco, Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki davaya dahil oldu

33 yaşındaki Amber Heard ile 56 yaşındaki Johnny Depp arasında sular bir türlü durulmuyor. Karşılıklı olarak 3 yıldır devam eden davalarda henüz “Johnny Depp, Amber Heard'e şiddet mi uyguladı yoksa 33 yaşındaki aktris, eski eşine iftira atıp itibarını mı zedeledi?” sorularının yanıtı ortaya çıkmadı. Her şey 2015'te evlenen ünlü çiftten Amber Heard'ün 21 Mayıs 2016'da polise başvurup şiddet gördüğünü iddia etmesiyle başladı. Polis evde şiddet izine rastlayamadı, Depp eşinin vücudundaki darp izlerinin makyaj olduğunu öne sürdü. Heard ise eski eşinin kendisini rol arkadaşı James Franco'dan kıskanıp sinir krizi geçirdiğini iddia etti.

Bu olaylar yaşanırken Johnny Depp, sakin davrandı. Depp, önce Heard'ü evliyken kendisini milyarder Elan Musk'la aldatmakla suçladı sonra da itibarını zedelediği için 50 milyon dolarlık dava açtı. Henüz dava sonuçlanmadan ortaya çıkan yeni görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde, Heard, Depp ile yaşadığı apartmanın asansöründe oyuncu Franco ile sarıldığı görülüyor. Kameraların farkında olan ikinini yüzlerini saklamaya çalışmaları dikkat çekti. Depp, eski eşinin yüzünde veya vücudunda darp içine rastlayıp rastlamadığına dair ifade vermesi için Franco'ya mahkeme celbi göndirdi. Bakalım, bu son gelişme davanın seyrini nasıl değiştirecek.



