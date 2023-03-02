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Jandarma ekipleri tespit etti! Ağrı Dağı bölgesinden girmeye çalışan düzensiz göçmenler yakalandı

02.03.2023 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Dağı bölgesinden Türkiye'ye girmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı. Gözetlemelerde fark edilen göçmenlerin Afganistan uyruklu olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. İşte haberin detayları...

Jandarma ekipleri tespit etti! Ağrı Dağı bölgesinden girmeye çalışan düzensiz göçmenler yakalandı

Iğdır'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 21 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ağrı Dağı eteklerindeki kırsal bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine termal kamerayla gözetleme yapıldı.

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Gözetlemelerde fark edilen hareket halindeki 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Türkiye-İran sınırı olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki alandan yurda girmeye çalışırken yakalandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenler, Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (AA)

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Ağrı Dağı göçmen

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