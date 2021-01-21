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Jandarmadan dronlu denetim

21.01.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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Jandarmadan dronlu denetim

Kahramanmaraş’ta jandarma trafik timleri tarafından dronlu denetim yapılıyor.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan - Çoğulhan yolunda kış şartlarında meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması amacıyla dron ile trafik denetimleri yaptı.Uygulamada sürücüler kış şartlarında dikkat edilmesi gereken trafik tedbirleri konusunda bilgilendirilirken, 45 araç ve 54 şahıs sorgusu yapıldı, aranan 1 kişi de yakalandı.Kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kahramanmaraş’ta jandarma trafik timleri tarafından dronlu denetim yapılıyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan - Çoğulhan yolunda kış şartlarında meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması amacıyla dron ile trafik denetimleri yaptı.
Uygulamada sürücüler kış şartlarında dikkat edilmesi gereken trafik tedbirleri konusunda bilgilendirilirken, 45 araç ve 54 şahıs sorgusu yapıldı, aranan 1 kişi de yakalandı.
Kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Jandarmadan dronlu denetim

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