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Jandarmadan motosiklet sürücülerine 'uçak'lı uyarı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Trafik kazalarının önemli sebepleri arasında yer alan hız konusuna dikkati çekmek için Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan video klipte, motorsiklet sürücülerine, "Uçmak istiyorsanız uçağı tercih edin" mesajı verildi.

Jandarmadan motosiklet sürücülerine 'uçak'lı uyarı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, trafik kazalarının sebepleri arasında, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmama kusurunun ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığının vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Bursa'daki Jandarma Trafik Okulu'nda bir klip hazırladığı belirtilen bilgilendirmede, bu klibin sosyal medyada paylaşıldığı kaydedildi.

Klipte, bir motosiklet sürücüsü jandarma personeli ile uçak pilotunun kurallara uygun şekilde kalkış yaptıkları anların görüntülerine yer verilirken, hız kurallarına uygun hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Klipli mesajda, "Uçmak istiyorsanız uçağı tercih edin. 'Tamam, ben oldum' demeyen, trafik kurallarına harfiyen uyan, sorumluluk sahibi olan ve hünerlerini başkalarına ispatlamak zorunda olmadığının farkına varan tüm motosiklet sürücülerimize, güvenli sürüşler dileriz. Trafik kurallarına uy, yeteneğini konuştur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
olurmu canim öyle en sağı ve en solu seritleri sana daracik yerlere girmeyi bisey sanan motorcu arkadaslar biz o diplere bakmiyoruz lütfen girmeyin suralara bide kiziyorsunuz araba kacinca motorlu tasitsiniz önümde veya arkamda olun lütfen haksissizniz bu konuda ... canininiz degeri yok bizim vicdamizdan ne istiyorsunuz ya ... hadi giriyorsunuz bari hepiniz şu yeni cikan isildaklardan takin beyaz yanip yanip sonuyor aynadan dikaktimizi cekiyor goruyoruz bari ... hiz size kalmis bence araba gibi kullansaniz bisey olmaz seridinizde ... ustunuze kiran adiler den baska yani
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