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Japon arkeolog Anadolu'nun sırlarını ortaya çıkarıyor! Kırıkkale'de toprak altından çıkanlar şaşırttı

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Gökçen Kökden

Anadolu'daki insanlık tarihinin izlerini araştıran Japon arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale'de birçok medeniyetin bıraktığı izleri gün yüzüne çıkarıyor. Matsumura başkanlığındaki kazı çalışmaları, Büklükale'nin Hitit başkentiyle bağlantılı önemli bir merkez olabileceğini gösteriyor. Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi sınırlarında yer alan Büklükale'de yürütülen kazı çalışmaları, Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor.

İnsanlık tarihinin izini süren Japon arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura başkanlığındaki kazılarda, Büklükale'nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı değerlendiriliyor. Bölgede Osmanlı, Helenistik dönem, Büyük İskender dönemi, Demir Çağı, Ahameniş Persleri, Lidyalılar, Kimmerler ve Hititlere ait izler bulunuyor. Kızılırmak geçiş güzergahında yer alan Büklükale'nin, bu yönüyle tarih boyunca stratejik bir yerleşim alanı olduğu belirtiliyor.

Japon arkeolog Anadolu nun sırlarını ortaya çıkarıyor! Kırıkkale de toprak altından çıkanlar şaşırttı 1

Kazı Başkanı Japon arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura yaptığı açıklamada, Büklükale'nin Hitit tarihi açısından önemli bir yerleşim alanı olduğunu söyledi. Önceki yıllarda yapılan kazılarda Hitit kralı ya da kraliçesine ait olduğu değerlendirilen 3 mühür baskısının ortaya çıkarıldığını belirten Matsumura, "Bu mühür baskıları, Büklükale'nin Hitit başkenti ya da Hitit kralı ile doğrudan bağlantısı olan bir şehir olabileceğini gösteriyor" dedi.

Büklükale'de daha önce bulunan tabletlerin de bölgenin önemini artırdığını ifade eden Matsumura, tabletlerden birinin büyük ihtimalle Hitit kralına gönderilmiş bir mektup olduğunu söyledi. Matsumura, "Bu buluntu, Hitit kralının Büklükale ile doğrudan temas kurduğunu gösteriyor. Hatta kısa süreli de olsa burada bulunmuş olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle Büklükale, Hitit tarihi açısından çok önemli bir şehir olabilir" diye konuştu.

Japon arkeolog Anadolu nun sırlarını ortaya çıkarıyor! Kırıkkale de toprak altından çıkanlar şaşırttı 2

Kazılarda Batı Anadolu'da önemli bir güç olan Arzava ile bağlantılı buluntulara da ulaşıldığını anlatan Matsumura, bir tablette Arzava Kralı Tarhundaradu'nun ismine rastlandığını belirtti. Matsumura, "Tarhundaradu'nun Mısır ile mektuplaştığını ve kızını Mısır Firavunu ile evlendirmeye çalıştığını biliyoruz. Arzava, o dönemde Hititlerin düşmanıydı. Bu nedenle burada onlara karşı bir dua ya da ritüel amacıyla tablet hazırlanmış olabilir" ifadelerini kullandı.

Japon arkeolog Anadolu nun sırlarını ortaya çıkarıyor! Kırıkkale de toprak altından çıkanlar şaşırttı 3

Büklükale'de Kimmerlere ait olduğu düşünülen izlerin de önemli olduğunu vurgulayan Matsumura, Kimmerlerin Anadolu'ya göç ettiğinin bilindiğini ancak nerede yaşadıkları ve şehirlerinin nerede bulunduğu konusunda bugüne kadar net bilgilere ulaşılamadığını söyledi. Matsumura, "Daha önce Kimmerlere ait bazı eserler bulunmuştu. Ancak burada, sur duvarıyla aynı döneme ait mimari taban üzerinde Kimmerlere ait olduğunu düşündüğümüz malzemeler de tespit edildi. Bu buluntular, Kimmerlerin Anadolu'daki tarihini anlamamız açısından önemli" dedi.

Büklükale'deki çalışmaların ilerleyen yıllarda Anadolu tarihine yeni bilgiler kazandırabileceğini dile getiren Matsumura, kazı alanının farklı dönemlere ait izler taşıdığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Arkeolog Kırıkkale japon
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