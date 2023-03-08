Japon pancake tarifi! Pofuduk pancake nasıl yapılır?

Japon pancake tarifi pofuduk görüntüsüyle en sevilen pancake tarifleri arasında yer alıyor. Oldukça kolay bir şekilde hazırlanan bu pancake hem sizin hem de sevdiklerinizin favori kahvaltılığı olabilir.

MALZEMELER 2 adet yumurta

1,5 - 2 su bardağı un

5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 su bardağı ılık süt

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı şeker

TARİF Bir kabın içerisine yumurtanın beyazlarını, diğerine sarılarını ayırın.

Sarılarının üzerine süt, eritilmiş tereyağı ve toz şekeri ilave ederek karıştırın.

Beyazlarını iki katına çıkana kadar güzelce çırpın.

Yumurta sarılarının olduğu kabın içerisine un ve kabartma tozunu eleyerek ilave edin ve çırpın.

Ardından yumurta beyazlarını karışıma azar azar ilave edin ve spatula yardımıyla alttan üste söndürmemeye özen göstererek yedirin.

Yağlanmış bir tavaya pancake harcını istediğiniz kalınlıkta ve boyutlarda yayın. Kısık ateşte, tavanızın kapağı kapalı bir şekilde pişirin.

Üzerinde minik kabarcıklar olduğunda ve bir tarafı piştiğinde çevirin ve diğer tarafını da pişirin. İki tarafı kızardığında ocaktan alın.

AFİYET OLSUN!

