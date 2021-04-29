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Japonlar bunu da yaptı! Sadece Japonya’da görebileceğiniz birbirinden tuhaf icatlar

Seray Üstün Seray Üstün
29.04.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya denildiğinde pek çoğunuzun aklına teknoloji gelir. Asya kültürünün derinlemesine yaşandığı Japonya’da yüzyıllardır teknoloji anlamında büyük adımlar atılıyor. Sizler için daha önce hiçbir yerde görmediğiniz ve büyük ihtimalle de göremeyeceğiniz birbirinden ilginç Japon buluşlarını araştırdık.

Japonlar bunu da yaptı! Sadece Japonya’da görebileceğiniz birbirinden tuhaf icatlar

Japonya’nın yenilikçi ve ilerici bir tavır içerisinde olduğu bilinen bir gerçekliktir. Genellikle en alışılmadık ve şok edici buluşlar Japon fikirlerinin ürünüdür. Akıl sınırlarını zorlayan, ‘Akıllarına nereden gelmiş’ diyeceğiniz Japon icatları sizlerle!

TEREYAĞI RENDESİ

TEREYAĞ RENDESİ

Buzdolabından çıkartılan tereyağından bir parça alabilmek büyük bir uğraştır. Bunun farkına varan Japon bilim insanları da duruma bir rende ile çözüm bulmayı tercih etmiş.

SU TASARRAFU SAĞLAYAN TUVALET

tuvalet

1956 yılından itibaren tuvalet-lavabo kombinasyonu Japonya’da kullanılıyor. İşleyiş şekli aslında tamamen su tasarrufu sağlama amacı güdüyor. Sistem ellerinizi lavabosunda yıkadığınızda, kullandığınız suyun sarnıç adı verilen bir depoda toplanması ve bu suyun tuvaleti sifonlamak için kullanılmasıdır

KOKU ROBOTU

KOKU ROBOTU

Burnunda sensör bulunan köpek şeklindeki koku robotu, odanın içerisinde bulunan her kokuyu algılama yeteneğine sahiptir. Kokunun güzel olması durumunda köpek robot neşeyle tepki verirken; kötü koku halinde ise ölü taklidi yapar.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALARM SİSTEMİ

ALARM

Taşınabilir alarm sistemi, dizüstü bilgisayarınızı devamlı olarak izlemenize yardımcı olur. Ofis dışında çalışan ve genellikle halka açık yerleri ziyaret eden kişiler sıklıkla kullanılır. Cihaz bilgisayarınızın hareketini algılarsa, bir alarm çalar, ışık halkası kırmızıya döner ve akıllı telefonunuz bir bildirim alır.

KAPI AÇILMA GÖSTERGESİ

KAPI AÇILMA

Biri yaklaştığı her seferinde (yaklaşık 13 ft mesafeden), cihazın panelleri yanarak sizi uyaracaktır. Bu cihaz sayesinde ani ve beklenmedik misafirlere karşı önceden önlem alabilirsiniz.

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MASAÜSTÜ ÇAMAŞIR MAKİNASI

masaüstü

Saat, gözlük, bez gibi küçük eşyalarınızı ne sıklıkla yıkarsınız? Cevabınız çok ise Japonlar tarafından icat edilen masaüstü çamaşır makinası tam size göre! Japonya, eşyalarınızı 2 dakikada temizleyecek portatif bir çamaşır makinesi icat etti . Sadece bir bilgisayara veya USB bağlantı noktası olan başka bir cihaza takmanız, su eklemeniz ve açmanız yeterlidir.

BİLGİSAYAR FARESİ

BİLGİSAYAR

Aslında bilgisayarı yöneten farenin (mouse) yerini alabilecek bir eldivenden söz ediyoruz. Sol ve sağ tıklamalar parmak ucunuzda bulunur. Bu cihaz hızlı tepki verirse, muhtemelen bilgisayar oyunu oyuncuları için vazgeçilmez bir ürün haline gelecektir.

GÖZ DAMLASI HUNİSİ

göz damlası

Göz damlaları çoğu kişinin korkulu rüyasıdır. Gözlüklerin ucunda bulunan küçük hunilerden göz damlası büyük bir kolaylıkla damlatılabiliyor.

BURUN DÜZLEŞTİRİCİ

BURUN DÜZLEŞTİRİCİ

Burnunuzu plastik cerrahi olmadan yeniden şekillendirmenin bir yolunu arıyorsanız, bunu deneyin. Üreticiler, bu cihazı her gün birkaç dakika takmanın harika sonuçlar elde etmenize yardımcı olacağını iddia ediyor.

KASLI GÖMLEK

KASLI GÖMLEK

Daha sportif ve kaslı bir vücuda sahip olmak için spor yapmanıza gerek yok. Japonlar tarafından icat edilen bu gömlek sizi olduğunuzdan daha fit gösterecek. Ancak gömleği çıkarttığınızda gerçekle yüzleşmek zorunda olduğunuzu hatırlatmamız gerekir.

BAŞ DESTEĞİ

baş desteği

Uzun saatler boyunca bilgisayar başında oturuyorsanız boyun ağrılarınızı önlemek için bu kol şeklindeki baş desteği size ilaç gibi gelecek.

ÇIĞLIK KAVANOZU

ÇIĞLIK KAVANOZU

Ara sıra öfke nöbetleri ve ince apartman duvarları olan herkes için çığlık kavanozu stresinizi atmak için mükemmel bir araçtır. En yüksek çığlıkları bile susturur.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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