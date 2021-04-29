Japonlar bunu da yaptı! Sadece Japonya’da görebileceğiniz birbirinden tuhaf icatlar

Japonya’nın yenilikçi ve ilerici bir tavır içerisinde olduğu bilinen bir gerçekliktir. Genellikle en alışılmadık ve şok edici buluşlar Japon fikirlerinin ürünüdür. Akıl sınırlarını zorlayan, ‘Akıllarına nereden gelmiş’ diyeceğiniz Japon icatları sizlerle!

TEREYAĞI RENDESİ

Buzdolabından çıkartılan tereyağından bir parça alabilmek büyük bir uğraştır. Bunun farkına varan Japon bilim insanları da duruma bir rende ile çözüm bulmayı tercih etmiş.

SU TASARRAFU SAĞLAYAN TUVALET

1956 yılından itibaren tuvalet-lavabo kombinasyonu Japonya’da kullanılıyor. İşleyiş şekli aslında tamamen su tasarrufu sağlama amacı güdüyor. Sistem ellerinizi lavabosunda yıkadığınızda, kullandığınız suyun sarnıç adı verilen bir depoda toplanması ve bu suyun tuvaleti sifonlamak için kullanılmasıdır

KOKU ROBOTU

Burnunda sensör bulunan köpek şeklindeki koku robotu, odanın içerisinde bulunan her kokuyu algılama yeteneğine sahiptir. Kokunun güzel olması durumunda köpek robot neşeyle tepki verirken; kötü koku halinde ise ölü taklidi yapar.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALARM SİSTEMİ

Taşınabilir alarm sistemi, dizüstü bilgisayarınızı devamlı olarak izlemenize yardımcı olur. Ofis dışında çalışan ve genellikle halka açık yerleri ziyaret eden kişiler sıklıkla kullanılır. Cihaz bilgisayarınızın hareketini algılarsa, bir alarm çalar, ışık halkası kırmızıya döner ve akıllı telefonunuz bir bildirim alır.