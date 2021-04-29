Japonlar bunu da yaptı! Sadece Japonya’da görebileceğiniz birbirinden tuhaf icatlar

Japonya’nın yenilikçi ve ilerici bir tavır içerisinde olduğu bilinen bir gerçekliktir. Genellikle en alışılmadık ve şok edici buluşlar Japon fikirlerinin ürünüdür. Akıl sınırlarını zorlayan, ‘Akıllarına nereden gelmiş’ diyeceğiniz Japon icatları sizlerle!
Buzdolabından çıkartılan tereyağından bir parça alabilmek büyük bir uğraştır. Bunun farkına varan Japon bilim insanları da duruma bir rende ile çözüm bulmayı tercih etmiş.
1956 yılından itibaren tuvalet-lavabo kombinasyonu Japonya’da kullanılıyor. İşleyiş şekli aslında tamamen su tasarrufu sağlama amacı güdüyor. Sistem ellerinizi lavabosunda yıkadığınızda, kullandığınız suyun sarnıç adı verilen bir depoda toplanması ve bu suyun tuvaleti sifonlamak için kullanılmasıdır
Burnunda sensör bulunan köpek şeklindeki koku robotu, odanın içerisinde bulunan her kokuyu algılama yeteneğine sahiptir. Kokunun güzel olması durumunda köpek robot neşeyle tepki verirken; kötü koku halinde ise ölü taklidi yapar.
Taşınabilir alarm sistemi, dizüstü bilgisayarınızı devamlı olarak izlemenize yardımcı olur. Ofis dışında çalışan ve genellikle halka açık yerleri ziyaret eden kişiler sıklıkla kullanılır. Cihaz bilgisayarınızın hareketini algılarsa, bir alarm çalar, ışık halkası kırmızıya döner ve akıllı telefonunuz bir bildirim alır.
Biri yaklaştığı her seferinde (yaklaşık 13 ft mesafeden), cihazın panelleri yanarak sizi uyaracaktır. Bu cihaz sayesinde ani ve beklenmedik misafirlere karşı önceden önlem alabilirsiniz.
Saat, gözlük, bez gibi küçük eşyalarınızı ne sıklıkla yıkarsınız? Cevabınız çok ise Japonlar tarafından icat edilen masaüstü çamaşır makinası tam size göre! Japonya, eşyalarınızı 2 dakikada temizleyecek portatif bir çamaşır makinesi icat etti . Sadece bir bilgisayara veya USB bağlantı noktası olan başka bir cihaza takmanız, su eklemeniz ve açmanız yeterlidir.
Aslında bilgisayarı yöneten farenin (mouse) yerini alabilecek bir eldivenden söz ediyoruz. Sol ve sağ tıklamalar parmak ucunuzda bulunur. Bu cihaz hızlı tepki verirse, muhtemelen bilgisayar oyunu oyuncuları için vazgeçilmez bir ürün haline gelecektir.
Göz damlaları çoğu kişinin korkulu rüyasıdır. Gözlüklerin ucunda bulunan küçük hunilerden göz damlası büyük bir kolaylıkla damlatılabiliyor.
Burnunuzu plastik cerrahi olmadan yeniden şekillendirmenin bir yolunu arıyorsanız, bunu deneyin. Üreticiler, bu cihazı her gün birkaç dakika takmanın harika sonuçlar elde etmenize yardımcı olacağını iddia ediyor.
Daha sportif ve kaslı bir vücuda sahip olmak için spor yapmanıza gerek yok. Japonlar tarafından icat edilen bu gömlek sizi olduğunuzdan daha fit gösterecek. Ancak gömleği çıkarttığınızda gerçekle yüzleşmek zorunda olduğunuzu hatırlatmamız gerekir.
Uzun saatler boyunca bilgisayar başında oturuyorsanız boyun ağrılarınızı önlemek için bu kol şeklindeki baş desteği size ilaç gibi gelecek.
Ara sıra öfke nöbetleri ve ince apartman duvarları olan herkes için çığlık kavanozu stresinizi atmak için mükemmel bir araçtır. En yüksek çığlıkları bile susturur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum