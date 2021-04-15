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Güzellik trendlerini alt üst eden Kore kadınlarının kullandığı birbirinden ilginç kozmetik aletleri

Seray Üstün Seray Üstün
15.04.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların güzel olma tutkusu tarih boyunca devam eden bir serüven olarak biliniyor. Güzellik ve estetik değerler kişiden kişiye değişiklik gösterse de kadınlar her daim bakımlı gözükmek istiyor. Aslında her kadın güzel ve etkileyicidir ancak Kore’deki kozmetik sektörü bu takıntıyı biraz abartmış durumda. Koreli kadınlar daha güzel olabilmek için birbirinden ilginç kozmetik aletlerini kullanıyor.

Güzellik trendlerini alt üst eden Kore kadınlarının kullandığı birbirinden ilginç kozmetik aletleri

Kozmetik sektöründe globalleşen makyaj markalarının yanında Kore kendi trendini yaratmayı başardı. Asya’nın güzellik ticareti yüz kremleri ve maskeleriyle bambaşka bir noktaya taşındı. Bu ürünlerin yanında Kore’de kullanılan ve bir hayli ilginç görünen güzellik aletleri olduğunu biliyor muydunuz?

YANAK KASI SİMÜLASYONU

yanak kası

Asyalı kadınlar yuvarlak yüz hatlarının daha sivri gözükmesi için yanak kası simülasyonunu kullanıyorlar. Yanakları tamamen kaplayan alet yarattığı titreşimler sayesinde oradaki kasların harekete geçmesini sağlıyor. Böylece hem daha hatlı bir yüze hem de ton eşitsizliğinden tamamen kurtuldukları bir cilde sahip olacaklarını düşünüyorlar.

KIRIŞIKLIK ÖNLEYİCİ BOYUN ÜTÜSÜ

boyun ütüsü

Ülkemizde ‘Gıdı’ olarak isimlendirilen sarkık kaslar Asyalıların asla kabul edebileceği bir durum değildir. Porselen ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanın hayalini yaşayan Asyalı kadınlar yaşlılığı geciktirmek için tercih ettikleri yöntemlerden biri de boyun ütüsüdür. Bu cihaz sayesinde kırışıklıkların geçtiğine ve daha genç göründüklerine inançları tamdır.

YÜZ GERME MASKESİ

YÜZ GERME MASKESİ

Sauna etkisine sahip olan yüz maskesi ile Koreli kadınlar yüzlerinin daha inceldiğini ve zayıfladığını hissediyorlar.

GÖZ MASAJI

Sanal gerçeklik gözlüklerini anımsatan bu cihaz aslında Kore’de görme sorunun çok fazla insan tarafından yaşanmasından ortaya çıkmıştır. Popüler olan bu cihaz gözleri rahatlatmayı vaddediyor. Aynı zamanda müzik çalarak slayt halinde geçen görsellere odaklanmanızı sağlıyor. Görme sorunun yanında herhangi bir güzellik etkisi olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu gözlük göz altı torbaları, göz altındaki koyu halkalar ve şişlikle de mücadele ediyor.

BURUN KLİPSİ

BURUN KLIPSİ

Burnundan memnun olmayanların sayısı aslında azımsanmayacak derecede çoktur. Bu memnuniyetsizliğin yanında estetik operasyon seçeneği daha acılı ve korkulu gelebilir. Duruma çare olarak Koreli kozmetik uzmanları burun klipsini geliştirmiş. Bu klips aslında burnun küçülmesini ve yukarıya doğru kalmasını öngörüyor. Ancak geceleri horlama sorunu yaşıyorsanız bunun için de birebir.

AYAK SOYMA TERLİĞİ

AYAK SOYMA

Bu terlikler son yıllarda Kore’nin yeni trendi olarak kabul ediliyor. Cildin ölü derilerinden arındırılması elbette ki önemlidir. Bu durumu bütün vücut olarak algılayan Koreli markalar ayakları da pas geçmemiş. Bu terlik tamamen ölü derilerin arındırılmasıyla yumuşacık bir ayağa sahip olacağınızı söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore
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