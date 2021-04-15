Güzellik trendlerini alt üst eden Kore kadınlarının kullandığı birbirinden ilginç kozmetik aletleri

Kozmetik sektöründe globalleşen makyaj markalarının yanında Kore kendi trendini yaratmayı başardı. Asya’nın güzellik ticareti yüz kremleri ve maskeleriyle bambaşka bir noktaya taşındı. Bu ürünlerin yanında Kore’de kullanılan ve bir hayli ilginç görünen güzellik aletleri olduğunu biliyor muydunuz?

YANAK KASI SİMÜLASYONU

Asyalı kadınlar yuvarlak yüz hatlarının daha sivri gözükmesi için yanak kası simülasyonunu kullanıyorlar. Yanakları tamamen kaplayan alet yarattığı titreşimler sayesinde oradaki kasların harekete geçmesini sağlıyor. Böylece hem daha hatlı bir yüze hem de ton eşitsizliğinden tamamen kurtuldukları bir cilde sahip olacaklarını düşünüyorlar.

KIRIŞIKLIK ÖNLEYİCİ BOYUN ÜTÜSÜ

Ülkemizde ‘Gıdı’ olarak isimlendirilen sarkık kaslar Asyalıların asla kabul edebileceği bir durum değildir. Porselen ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanın hayalini yaşayan Asyalı kadınlar yaşlılığı geciktirmek için tercih ettikleri yöntemlerden biri de boyun ütüsüdür. Bu cihaz sayesinde kırışıklıkların geçtiğine ve daha genç göründüklerine inançları tamdır.

YÜZ GERME MASKESİ

Sauna etkisine sahip olan yüz maskesi ile Koreli kadınlar yüzlerinin daha inceldiğini ve zayıfladığını hissediyorlar.