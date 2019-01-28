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Japonlar'dan yeni teknik: Saç telinden stres testi

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 28.01.2019 16:46 | Son Güncelleme

Japon araştırmacılardan oluşan bir ekip, sadece birkaç saç teli kullanarak insanların stres düzeylerini ölçebilen bir teknik geliştirdi.

Japonlar'dan yeni teknik: Saç telinden stres testi

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Japon araştırmacılardan oluşan bir ekip, sadece birkaç saç teli kullanarak insanların stres düzeylerini ölçebilen bir teknik geliştirdi.

Shiga Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Doçent Dr. olarak görev yapan ve tıp alanında çalışan Masako Ohira liderliğindeki ekip, insan vücudundaki stres derecesini saç telinden ölçebiliyor.

İnsan vücudunun stres hissedildiğinde bir hormon salgıladığını ve saçların bu hormonu tutma eğiliminde olduğunu belirleyen ekip, hormonu özel bir kimyasal kullanarak başarıyla laboratuvar ortamına taşıdı ve konsantrasyonlarını ölçtü.

Çalışmaların ardından ekip, keşfettikleri metotla aylık bir santimetrelik saç büyüme hızına dayanarak, 6 ay öncesine kadar insanların ne zaman ve ne kadar stres yaşadığını belirleyebileceklerini söylüyor.

Elde edilecek bulguların stres kontrollerini kolaylaştıracağını uman ekibin uzun vadeli hedefi ise iş yerlerindeki stresin azaltılmasına yönelik çalışmalara keşfettikleri metotla katkı sağlamak.

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japonlar teknik saç teli stres

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