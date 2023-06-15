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    Japonların geleneksel tatlısı mochi tarifi! Evde mochi nasıl yapılır?

    15.06.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Japonların geleneksel tatlısı mochi özellikle son yıllarda ülkemizde de sıklıkla tüketiliyor. Birçok mochi çeşidi bulunuyor. Evde mochi nasıl yapılır merak ediyorsanız bu mochi tarifini deneyebilirsiniz.

    Japonların geleneksel tatlısı mochi tarifi! Evde mochi nasıl yapılır?

    Mochi pirinç unu ve dondurmayla hazırlanan oldukça fresh bir tatlı. İstediğiniz renkte ve aromada hazırlayabileceğiniz mochi tarifini henüz denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

    MALZEMELER

    • ¾ su bardağı (80 g) pirinç unu
    • ¼ su bardağı (30 g) pudra şekeri
    • ½ su bardağı (45 g) mısır nişastası
    • ¾ su bardağı su
    • Dilediğiniz renk doğal bir gıda renklendiricisi
    • İçi İçin:
    • İç dolgusu için dilediğiniz lezzette bir dondurma

    TARİF

    • Bir karıştırma kabı içerisine pirinç ununu, pudra şekerini ve mısır nişastasını ekleyip karıştırın.
    • Daha sonra karışımın üzerine azar azar su ilave ederek karıştırmaya devam edin. Tüm malzemeler iyice karışıp, homojen bir hale gelince 5-10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
    • Hamur dinlenirken bir tencerede su kaynatın. Su kaynamaya başladıktan sonra tencerenin üzerine bir elek ya da benzeri işlev görecek bir mutfak ekipmanı
    • Dinlendirdiğiniz hamuru küçük bir kaseye aktarıp, tencerenin üzerindeki eleğe yerleştirin ve tencerenin kapağını kapatıp hamuru 15 dakika kadar buharda pişirin.
    • Bu işlemin sonrasında gıda renklendiricisi kullanacaksanız hamuru tezgâha alıp biraz soğutun. Tam soğumasına izin vermeden birkaç damla renklendirici ekleyip yoğurun. Renklendirici yerine vişne, nar suyu gibi renkli meyve suları kullanacaksanız yine bu aşamada hamura ekleyip yoğurmanız gerektiğini unutmayın.
    • Renklendirdiğiniz hamurunuzu açıp yuvarlak bir şekilde kesin.
    • Kestiğiniz hamur parçalarının içine bir kaşık dondurma ya da dilediğiniz lezzetteki dolguyu ekleyip hamuru dikkatlice kapatın. Dondurma erimeden servis yapın.

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    AFİYET OLSUN!

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    Gelinim Mutfakta yaz tatlısı tarifi! İçinizi ferahlatırGelinim Mutfakta yaz tatlısı tarifi! İçinizi ferahlatır
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