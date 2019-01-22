Japonların uzun yaşam sırrı ne?

Dünyanın en uzun ömürlü insanları, Japonya'nın güneyindeki Okinawa adasının Kitanakagusuku köyündekiler. Bu köydekilerin ortalama yaşam süresi 89 yıl.

ABD merkezli Gerontology Research Group'un (Yaşlılık Araştırmaları Grubu) tuttuğu listeye göre, dünyada bugün 110 yaşını aşkın 33 kişi var ve bunların yarıya yakını Japonya'da yaşıyor.

O bunların kendisini dinç tuttuğunu söylese de yakınları, iki savaş gören 1905 doğumlu Nonaka'nın sırrının stressiz bir yaşam ve sıkı aile bağları olduğunu söylüyor.

Yaşadığı yerdeki bir kaplıcayı işleten Nonaka, geçen yıl Guinness Rekoru tescili sırasında yerel bir gazeteye konuşmuş, emekli olduktan sonra en sevdiği şeylerin sumo izlemek ve şekerleme yemek olduğunu söylemişti.

Altısı erkek biri kız, yedi kardeşi olan Nonaka 1931 yılında evlenmiş ve beş çocuğu olmuştu.

Pazar günü uykusunda ölen Nonaka'nın torunu Yuko, Kyodo Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, üzüntüsünü ifade ederek "Dün, her zamanki gibiydi. Ailemize hiç rahatsızlık vermeden sessizce göçüp gitti" dedi.

Bunda deniz ürünleri ağırlıklı beslenmelerinin yanı sıra ileri yaşlarda bile aktif bir hayat sürmelerinin etkisi var.

Örneğin Everest'e tırmanan en yaşlı dağcı unvanı da bir Japon'a ait.

Şu an 86 yaşında olan profesyonel kayakçı Yuichiro Miura, 2003 ve 2008 yıllarında 8,848 metrelik Everest'e iki defa çıkmıştı.

EN UZUN YAŞAYANLAR MAVİ BÖLGEDEKİLER

Okinawa gibi yerlere "Mavi Bölge" (Blue Zone) adı veriliyor.

Bu konuda yayınladığı aynı isimli kitabı çok satanlar arasına giren konunun uzmanı Dan Buettner'a göre, Japonya dışında dünyada sadece üç Mavi Bölge daha var: Kosta Rika, İtalya'nın Sicilya ve Yunanistan'ın İkarya adası.

Coğrafi olarak birbirinden çok farklı ülkelerdeki bu yerlerin birkaç ortak özelliği var.

Örneğin, dünyanın en uzun yaşayan erkeklerinin bulunduğu Sardinya'nın Seulo köyünde insanlar hala Bronz Çağı'ndaki gibi yaşıyor, elle tarım yapıyorlar. Buralarda yaşlılar yaşlarından hiç utanmıyor, aksine büyük saygı görüyor.

Aynı şekilde Okinawalılar da toplumdan izole yaşamak yerine hayatta düstur edindikleri "yaşam değeri"ne (Japonca'da 'ikigai' deniyor) bağlı yaşıyorlar.