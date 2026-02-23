Mynet Trend

Ağır yaralı bulunmuştu! Anne ve baba tutuklandı, suçlama cinayete döndü

Londra’da ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan bebek, günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. Anne ve babası önce ağır yaralama, ardından cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Londra’da 30 Ocak gecesi gelen bir ihbar ekipleri harekete geçirdi. Kuzey Finchley’de evde hareketsiz halde bulunan bebek, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Günlerce yaşam mücadelesi veren talihsiz bebek 17 Şubat’ta hayatını kaybetti.

ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis, bebeğin annesi 32 yaşındaki Dounia Chetaouat ile babası 44 yaşındaki Abdelkader Essid’i ağır bedensel zarar verme şüphesiyle gözaltına aldı. Çift, 2 Şubat’ta mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

SUÇLAMA “CİNAYET”E ÇEVRİLDİ

Bebeğin hastanede yaşamını yitirmesinin ardından savcılık suçlamayı “cinayet” ve “bir çocuğun ölümüne sebep olma” olarak değiştirdi. Çiftin 23 Şubat’ta yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Bebeğin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
