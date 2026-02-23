Ağır yaralı bulunmuştu! Anne ve baba tutuklandı, suçlama cinayete döndü

Londra’da 30 Ocak gecesi gelen bir ihbar ekipleri harekete geçirdi. Kuzey Finchley’de evde hareketsiz halde bulunan bebek, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Günlerce yaşam mücadelesi veren talihsiz bebek 17 Şubat’ta hayatını kaybetti.
Olayın ardından polis, bebeğin annesi 32 yaşındaki Dounia Chetaouat ile babası 44 yaşındaki Abdelkader Essid’i ağır bedensel zarar verme şüphesiyle gözaltına aldı. Çift, 2 Şubat’ta mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.
Bebeğin hastanede yaşamını yitirmesinin ardından savcılık suçlamayı “cinayet” ve “bir çocuğun ölümüne sebep olma” olarak değiştirdi. Çiftin 23 Şubat’ta yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Bebeğin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum