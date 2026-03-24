Japonya arıyor Türkiye'ye yağıyor! Denizin hazinesi fırtınayla sahile vurdu

Mersin’i etkisi altına alan şiddetli fırtına, Adanalıoğlu sahilini binlerce kargı midyesiyle kapladı. Balıkçılar için beklenmedik bir fırsat olan olayda, kovasını alan sahile akın etti.

Çiğdem Berfin Sevinç

Mersin’de etkili olan şiddetli fırtına, Adanalıoğlu sahilini binlerce kargı midyesiyle kapladı. Halk arasında “jilet midyesi” olarak bilinen bu deniz canlıları, fırtınanın yarattığı güçlü dalgalarla deniz tabanından koparak kıyıya taşındı. Sabah saatlerinde sahile gelen vatandaşlar, kumsalın boydan boya ince kabuklarla dolu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

FIRTINA BALIKÇILAR İÇİN FIRSATA DÖNÜŞTÜ

Normalde dipte yaşayan kargı midyeleri, balıkçılar için en etkili yemlerden biri olarak biliniyor. Fırtına sonrası midyelerin kıyıya ulaşmasıyla amatör ve profesyonel balıkçılar kova ve çuvallarla sahile akın etti. Eyüp Ensariongün isimli balıkçı, “Bu tür midyeler her zaman kolay bulunmaz, fırtınanın bir nimeti” diyerek yaşanan sürprizi değerlendirdi.

TÜKETİMDE DİKKAT ÇAĞRISI

Uzmanlar ve balıkçılar, fırtına sonrası kıyıya vuran midyelerin hijyenik riskler taşıyabileceği konusunda uyarıda bulundu. Toplanan midyelerin doğrudan tüketilmemesi, yalnızca avcılıkta yem olarak kullanılması tavsiye ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkesin telefonunda var ama kimse anlamını bilmiyor!Herkesin telefonunda var ama kimse anlamını bilmiyor!
Ziyaretçi sayısı rekor kırıyor! Rize'nin meşhur kalesiZiyaretçi sayısı rekor kırıyor! Rize'nin meşhur kalesi

Anahtar Kelimeler:
midye Mersin Japonya hazine jilet
En Çok Okunan Trend Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

