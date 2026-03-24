Japonya arıyor Türkiye'ye yağıyor! Denizin hazinesi fırtınayla sahile vurdu

Mersin’de etkili olan şiddetli fırtına, Adanalıoğlu sahilini binlerce kargı midyesiyle kapladı. Halk arasında “jilet midyesi” olarak bilinen bu deniz canlıları, fırtınanın yarattığı güçlü dalgalarla deniz tabanından koparak kıyıya taşındı. Sabah saatlerinde sahile gelen vatandaşlar, kumsalın boydan boya ince kabuklarla dolu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

FIRTINA BALIKÇILAR İÇİN FIRSATA DÖNÜŞTÜ

Normalde dipte yaşayan kargı midyeleri, balıkçılar için en etkili yemlerden biri olarak biliniyor. Fırtına sonrası midyelerin kıyıya ulaşmasıyla amatör ve profesyonel balıkçılar kova ve çuvallarla sahile akın etti. Eyüp Ensariongün isimli balıkçı, “Bu tür midyeler her zaman kolay bulunmaz, fırtınanın bir nimeti” diyerek yaşanan sürprizi değerlendirdi.

TÜKETİMDE DİKKAT ÇAĞRISI

Uzmanlar ve balıkçılar, fırtına sonrası kıyıya vuran midyelerin hijyenik riskler taşıyabileceği konusunda uyarıda bulundu. Toplanan midyelerin doğrudan tüketilmemesi, yalnızca avcılıkta yem olarak kullanılması tavsiye ediliyor.