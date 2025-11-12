Mynet Trend

Japonya’da ayıların karıştığı trafik kazalarının sayısı rekor kırarak 118’e ulaştı

Japonya’nın kuzeydoğusundaki Akita eyaletinde ayıların karıştığı trafik kazalarının sayısı bu yıl Ekim ayı itibarıyla 118’e ulaşarak rekor kırdı.

Japonya’da ayı saldırıları sonucu meydana gelen ölümlerde bu yıl 13 ölümle rekor kırılırken, saldırıların en çok görüldüğü eyaletlerden biri olan Akita’da da endişe veren bir rekora imza atıldı. Eyalet polisinin verilerine göre; ayıların karıştığı trafik kazalarının sayısı bu yıl Ekim ayı itibarıyla 118’e ulaşarak rekor kırdı. Bu sayısının geçen yılın sonuna dek gerçekleşen 23 kazanın yaklaşık 5 katı olması, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Yetkililer, 2023’te 101, 2022’de 13, 2021’de ise 34 ayı kaynaklı trafik kazası yaşandığını belirtti. Söz konusu alanda istatiksel veri toplanmaya başlanan 2020 yılında ise bu sayının 26 olarak kayda geçtiği bilgisi paylaşıldı. Ayıların, yaşanan çarpışmaların ardından genelde olay yerinden kaçtığı belirtilirken, bu yıl söz konusu kazalarla ilişkili insan yaralanması bildirilmediği ifade edildi.

Japonya’da ayıların karıştığı trafik kazalarının sayısı rekor kırarak 118’e ulaştı 1

5 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Japonya’da ayı saldırıları sonucu meydana gelen ölümler bu yıl rekor kırarak 13’e ulaşmıştı. Japonya hükümeti, Nisan-Eylül ayları arasındaki dönemde bildirilen ayı görülme vakalarının 20 bini aşarak son 5 yılın en yüksek seviyesine yükseldiğini açıklamıştı. Tedbir olarak riskli eyaletlere destek için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli gönderilirken, yapılan düzenleme değişikliğiyle polise acil durumlarda ayılara karşı silah kullanma yetkisi verilmişti.

Japonya’da ayıların karıştığı trafik kazalarının sayısı rekor kırarak 118’e ulaştı 2
