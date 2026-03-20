Japonya'da bayram namazı yoğunluğu: Namaz 5 kez kılındı

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı coşkusunu birlikte yaşadı.

BAYRAM NAMAZI 5 KEZ ARDI ARDINA KILINDI

Ramazan Bayramı namazını kılmak için Tokyo Camii'ne akın eden binlerce kişi, cami çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yoğun katılım nedeniyle cemaatin camiye sığmaması üzerine bayram namazı 5 kez ardı ardına kılındı.

Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, dünyanın dört bir tarafından Müslümanların bayram namazı vesilesiyle Tokyo Camii'nde bir araya gelmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün yoğun bir katılımla namazlarımızı eda ettik" dedi.

5 kez bayram namazı kılındığını hatırlatan Atcı, "4 hocamız, her biri ayrı zaman dilimlerinde namazları kıldırdılar" diye konuştu.



"MESAFELER UZAK OLABİLİR AMA GÖNÜLLERİMİZ BİR"

Japonya'da yaşayan Ömer Faruk Yoldaş ise, Türkiye'den uzakta da olsa Ramazan Bayramı sevincini yaşayabildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Mesafeler uzak olabilir ama gönüllerimiz bir" şeklinde konuştu.

Yoldaş, "Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Japonya'dan sevgiler, selamlar" ifadelerini kullandı.

"BURADA EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Endonezyalı Arfat Vati de, aralarında Türkiye ve ABD'nin de bulunduğu birçok ülkeden Müslümanlarla Tokyo Camii'nde bir araya gelmenin sevincini yaşadığını vurgulayarak, "Burada olmak benim için büyük bir mutluluk" dedi.

Vati, "Buraya gelmek ve ibadetlerimi sürdürebilmek gerçekten harika. Burada evimde gibi hissediyorum. Japonya'daki Müslüman kardeşlerimle birlikte ibadet ediyor olmakan huzur duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır