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Japonya'da bir havaalanının adı değiştirildi! Turist çekmek için ikonik karakterin ismini koydular!

Japonya'nın Oita kentindeki havalimanının adını değiştirildi. 13 Nisan-13 Ekim'de insanlar Oita Hello Kitty Havalimanı'na inecek.

Japonya'da bir havaalanının adı değiştirildi! Turist çekmek için ikonik karakterin ismini koydular!
Jale Uslu

Kaplıcalarıyla bilinen Japonya'nın Kyushu adasına turist çekmek için Oita kentindeki havalimanının adını değiştirildi. 12 milyon kişinin yaşadığı adaya gitmek isteyenler 13 Nisan-13 Ekim'de Oita Hello Kitty Havalimanı'na inecek.

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KEDİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

"Londra'nın banliyölerinde doğup büyümüş küçük bir kız çocuğu" olduğu geçen sene duyurulan karakter, dünyaca bir üne sahip. Yuko Shimizu tarafından 1974'te oluşturulan bu karakter, Kyushu'daki havaalanına inenleri 6 ay boyunca karşılayacak.

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Karakterin sahibi Sanrio şirketinin Harmonyland adlı eğlence parkı Oita'da olduğu için o kentteki havalimanı seçildi. Ülkenin ikinci büyük kenti Osaka'da 13 Nisan'dan 13 Ekim'e kadar sürecek uluslararası etkinlik için Asya devine gidenlerin Kyushu'ya da uğraması hedefleniyor. Osaka'dan Kyushu'ya uçakla bir saatte ulaşılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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