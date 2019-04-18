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Japonya'da bir Türk nişanesi 'Tokyo Camisi'

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 18.04.2019 12:19 | Son Güncelleme

Türkiye ve Japonya arasındaki iyi ilişkilerin nişanesi olarak 1997'de yeniden inşa edilen ve örnek yapıtlardan olan Tokyo Camisi, Japonya'nın başkenti Tokyo'yu ziyaret edenlerin özellikle de Müslümanların en yoğun uğrak noktalarından biri. Bünyesinde aynı zamanda kültür merkezi de barındıran camide farklı inançlardan ve kültürlerden insanları bir araya getiren etkinlikler yapılıyor.

Japonya'da bir Türk nişanesi 'Tokyo Camisi'

Japonya genelinde toplam 80 mescit ve iki cami bulunuyor. Bunlar, Kobe şehrinde Arap mimarisiyle öne çıkan Kobe Camisi ve başkent Tokyo'nun tek camisi özelliği taşıyan Tokyo Camisi.

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1917'de Rusya'daki Bolşevik ihtilalinden dolayı ülkeden göç ederek Japonya'ya sığınan Kazan Türklerinin çabasıyla 1938'de inşa edilen ve Japonya'nın ilk camisi olarak bilinen Tokyo Camisi, özellikle Tokyo'da yaşayan Müslümanlar tarafından bayramlarda ve cuma namazı vaktinde yoğun ilgi görüyor.

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Bünyesinde aynı zamanda kültür merkezi de barındıran camide farklı inançlardan ve kültürlerden insanları bir araya getiren etkinlikler yapılıyor.

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İnternetteki en kapsamlı turist rehber sitesi "TripAdvisor"da Tokyo Camisi, Japon başkentinde gezilmesi gereken ilk 10 yer listesinde yer alıyor.

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Tokyo Camisi'nin imam ve hatiplerinden Muhammed Rıfat Çınar, caminin tarihine ve camideki faaliyetlerine dair AA muhabirine konuştu.

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GÜNDE ORTALAMA 150 KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Caminin inşasında o dönemde Japonya'ya göçen Kazan Türkleri ile ömrünün son yıllarını Japonya'da geçiren Türk yazar ve fikir adamı Abdürreşit İbrahim'in büyük payı olduğunu belirten Çınar, caminin dünü ve bugününü şöyle anlattı:

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"1938’de Tokyo Camisi faaliyete başladı. Cami depremler ve ahşap yapısı sebebiyle ancak 1986’ya kadar ayakta kalabildi. Dönemin Kazan Türkleri o yılda bu bölgeye cami yapılmak kaydıyla caminin bulunduğu araziyi Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesine bağışladı. 1986’dan 1997’ye kadar arazi boş kaldı. Kazan Türklerinin dönemin Türk hükümetiyle irtibat kurması üzerine 1997 yılında Tokyo Cami Vakfı kurularak Türk hükümeti ve Diyanetin katkılarıyla Tokyo Camisi bugünkü haliyle inşa edilip ziyarete açıldı."

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Çınar, 2000 yılından bu yana Tokyo Camisi'nde Diyanet İşleri Başkanlığının görevlilerinin hizmet etmekte olduğunu belirtti.

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Camiye her gün çok sayıda ziyaretçi geldiğini ifade eden Çınar, "Camiye günde ortalama 150 kişi ziyarette bulunuyor. Ziyaretçilerimiz çok olduğu için kültür merkezimizde, hafta sonları Türk kültürünü ve medeniyetini anlatan faaliyetlerimiz düzenleniyor. Bu kapsamda özellikle Japon ziyaretçilere İslam diniyle alakalı bilgiler veriliyor. İkindi namazı vaktinde ezan dinletiliyor ve namaz kılış şeklimizi izlemeleri için camiye girişlerine müsaade ediliyor." dedi.

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'HER AY MÜSLÜMAN OLMAK İÇİN GELEN JAPONLAR VAR'

Çınar, kültür faaliyetleri kapsamında her ay Türk yemekleri gününün de yapıldığını belirterek, "Aynı şekilde Ramazan boyunca camimizde her gün iftar programı düzenleniyor. Bu programa da Müslüman ve gayrimüslim herkes katılabiliyor." diye konuştu.

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Müslüman olmak için camiye gelen Japonlara değinen Çınar, "Her ay 7-8 Japon vatandaşı Müslüman olmak için camiye geliyor. Müslüman olmak isteyenler için ihtida merasimleri düzenliyoruz. Şehadetlerini kayıt altına alıp onlara belgeler takdim ediyoruz. Sonrasında ise her cumartesi günü, İslam hakkında bilgi vermek için kendilerini camiye davet ediyoruz. Her yıl bir defa mühtediler buluşması kapsamında yeni Müslüman olanlarla buluşuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Çınar, pek çok faaliyetin yapıldığı Tokyo Camisi'ne ziyaretlerin, Yeni Zelanda'da geçen ay iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından artış gösterdiğini dile getirerek, "Çok sayıda Japon, gerek mektup gerekse çiçek göndererek taziyelerini bize iletti." dedi.

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Caminin hemen yanında bundan önce Kazan Türklerinin okulunun olduğu arazide 2017'de ayrı bir kültür merkezi inşaatının başladığını kaydeden Çınar, "Ekim ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bu merkezin de açılışını yapmayı planlıyoruz. Binanın mimarisi Kastamonu Türk evlerine benzer yapıldı. İçinde 130 kişilik bir konferans salonu mevcut." şeklinde konuştu.

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NAGOYA'DA DA TÜRK CAMİSİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Çınar ayrıca, Tokyo Camisi'nin yanı sıra Nagoya kentinde Diyanete bağlı bir mescidin iki ay önce açıldığını belirterek, bu şehirde de bir Türk camisinin inşası için görüşmelerin sürdüğünü hatırlattı.

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Japonya'daki Müslümanların en büyük ihtiyaçlarından birinin helal ürün satan market olduğunu vurgulayan Çınar, "Caminin yanında inşa edilen yeni kültür merkezi binasında da en kısa zamanda bir helal marketimiz de açılacak." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo japonya Tokyo camisi

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