Japonya'da F-2A savaş uçağı okyanusa düştü! Pilot sağ kurtarıldı

Japonya'da F-2A tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında okyanusa düştü. Kendini fırlatan pilot, kazadan sağ kurtulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Japonya’da korkutan bir askeri havacılık kazası meydana geldi. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nden (SDF) yapılan açıklamada, F-2A tipi bir savaş uçağının Pasifik Okyanusu üzerinde eğitim uçuşu yaptığı sırada Ibaraki eyaleti açıklarında düştüğü bildirildi.

PİLOT SAĞ OLARAK KURTARILDI

Saat 12.34'te meydana gelen kazada uçakta bulunan tek pilotun kendini fırlatmayı başardığı ve UH-60J tipi helikopterle sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Japonya da F-2A savaş uçağı okyanusa düştü! Pilot sağ kurtarıldı 1

Düşen uçağın Ibaraki eyaletindeki Hyakuri Hava Üssü'ne bağlı olduğu açıklandı. Kaza nedeniyle bölgedeki deniz taşıtlarında herhangi bir hasar meydana gelmediği, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Japonya
