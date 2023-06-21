Japonya’daki futbol maçında çıt çıkmayınca sosyal medyada gündem yarattı! Türk fenomen çekti... “63 bin kişi var”

Japonya’da yaşayan Türk fenomen Cem Kun’un Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede viral oldu. Dolu bir statta futbol maçı izlerken çekilen görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından hem beğenildi hem de eleştirildi. Kun’un paylaşımda stattaki 63 bin kişinin ayağa kalkmadan ve hiç ses çıkartmadan maç izlemesi ilgi çekti.

“TEZAHÜRAT ALKIŞLA YAPILIYOR”

Tribündeki yerinden kısık bir sesle atmoseferi anlatan Kun paylaşımında, “Şu maç izleme durumuna adapte olamadım. Bak sessizliğe bak abi. Kısık sesle konuşuyorum. İnanılmaz bir şey bu 63 bin kişi var.Şu yaptığım ses tonu bile gürültülü olarak kaçıyor. Futbolcular ceza sahasına yaklaşınca biraz ses oluyor. Tezahürat alkışla yapılıyor” dedi.