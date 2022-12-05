JAPONYA HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Japonya Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Japonya 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesi birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, 2022 Dünya Kupası Japonya Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Japonya Hırvatistan maçının canlı yayın bilgileri...
Japonya Hırvatistan maçı 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 18.00'de başlayacak.
Maç, Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak.
Japonya Hırvatistan maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Japonya: Gonda; Tomiyasu, Yoshida, H Ito; J Ito, Endo, Tanaka, Nagatomo; Doan, Asano, Kamada.
Hırvatistan: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic.
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