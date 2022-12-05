JAPONYA HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Japonya Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Japonya 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesi birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, 2022 Dünya Kupası Japonya Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Japonya Hırvatistan maçının canlı yayın bilgileri...

JAPONYA HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Japonya Hırvatistan maçı 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

Maç, Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak.

JAPONYA HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Japonya Hırvatistan maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

JAPONYA HIRVATİSTAN MAÇI CANLI TAKİP

JAPONYA HIRVATİSTAN MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Japonya: Gonda; Tomiyasu, Yoshida, H Ito; J Ito, Endo, Tanaka, Nagatomo; Doan, Asano, Kamada.

Hırvatistan: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic.

JAPONYA DÜNYA KUPASI KADORSU

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HIRVATİSTAN DÜNYA KUPASI KADORSU

HIRVATİSTAN DÜNYA KUPASI KADORSU İÇİN TIKLAYINIZ

