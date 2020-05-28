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Japonya, tatile çıkacaklara günlük 20 bin yen finansal destek verecek

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Japonya, pandemi nedeniyle uluslararası seyahatin durdurulmasından sonra turistlerin ilgisini çekmek için cesur bir kampanya başlattı.

Japonya, tatile çıkacaklara günlük 20 bin yen finansal destek verecek

Japonya hükümeti, Covid-19 pandemisinden sonra turistlerin ilgisini çekebilmek için 18.2 milyar dolarlık bir kampanya başlattığını duyurdu. Bu kampanyaya göre, turistlerin Japonya’ya yapacakları ziyaretin masraflarının yarısı devlet tarafından desteklenecek. Japonya, bu yıl Temmuz ayı başında yeni turizm planını uygulamaya geçirmeyi planlıyor.

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Japon Tuzim Acentası başkanı Hiroshi Tabata, hazırlanan planla seyahat masraflarını mali olarak destekleyerek turistlerin ilgisini çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Planın detayları henüz ortaya çıkmasa da, Japon hükümeti programı Temmuz ayı başında uygulayacağını duyurdu. Duyuru, Japonya Başakanı Şinzo Abe’nin Pazartesi günü tüm bölgelerindeki olağan üstü halin kaldırılmasının ardından geldi. Karantinada, vatandaşların evden çalışma talebini dikkate alırken okullar kapatıldı ve zorunlu olmayan ticari işletmelere ara verildi. Japonya’da alınan önlemler, gönüllü katılıma dayanıyor ve başbakanın taleplerine uymayan vatandaşlar neredeyse hiç ceza almıyor. 126 milyonluk Japonya’da kayıtlara göre 16.628 enfekte hasta ve 851 ölüm yaşandı. Başbakan Abe, olağan üstü halin kalkmasının pandeminin sona ermediğini; ancak Japonya’da Covid-19 mücadelesinde elde edilen başarıyı yansıttığını belirtti.

İTALYA DA BENZER BİR PROGRAM UYGULAMAYA BAŞLADI

İtalya’nın Sicilya Adası da turizmi canlandırmak için benzer bir programı geçtiğimiz ay açıklamıştı. Maddi destek, uçak bileti ücretinin yarısını, otelde geçirilecek bir geceyi ve turistik cazibe noktalarına giriş ücretlerini kapsıyor. İtalyan hükümeti ise, yaptığı duyuruda turistlerin otelde geçireceği her üç geceden birinin ücretini karşılayacağını açıkladı. 50 milyon euro ile finanse edilen plan Sicilya’nın resmi web sitesinde de erişime açık olacak. Salgın nedeniyle Mart ve Nisan aylarındaki turizm faaliyetlerindeki durgunluk Sicilya’da 1 milyar euro değerinde kayıba yol açtı.

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