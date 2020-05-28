Japonya, tatile çıkacaklara günlük 20 bin yen finansal destek verecek

Japonya hükümeti, Covid-19 pandemisinden sonra turistlerin ilgisini çekebilmek için 18.2 milyar dolarlık bir kampanya başlattığını duyurdu. Bu kampanyaya göre, turistlerin Japonya’ya yapacakları ziyaretin masraflarının yarısı devlet tarafından desteklenecek. Japonya, bu yıl Temmuz ayı başında yeni turizm planını uygulamaya geçirmeyi planlıyor.

Japon Tuzim Acentası başkanı Hiroshi Tabata, hazırlanan planla seyahat masraflarını mali olarak destekleyerek turistlerin ilgisini çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Planın detayları henüz ortaya çıkmasa da, Japon hükümeti programı Temmuz ayı başında uygulayacağını duyurdu. Duyuru, Japonya Başakanı Şinzo Abe’nin Pazartesi günü tüm bölgelerindeki olağan üstü halin kaldırılmasının ardından geldi. Karantinada, vatandaşların evden çalışma talebini dikkate alırken okullar kapatıldı ve zorunlu olmayan ticari işletmelere ara verildi. Japonya’da alınan önlemler, gönüllü katılıma dayanıyor ve başbakanın taleplerine uymayan vatandaşlar neredeyse hiç ceza almıyor. 126 milyonluk Japonya’da kayıtlara göre 16.628 enfekte hasta ve 851 ölüm yaşandı. Başbakan Abe, olağan üstü halin kalkmasının pandeminin sona ermediğini; ancak Japonya’da Covid-19 mücadelesinde elde edilen başarıyı yansıttığını belirtti.