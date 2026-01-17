Japonya, turistleri ayılardan korumak için yeni işaretler yayınladı

Japonya’da rekor seviyeye ulaşan ayı saldırıları, Japonya Turizm Ajansı’nı (JTA) harekete geçirdi. JTA, yerli ve yabancı turistleri ayı karşılaşmaları ve ayı saldırılarından korumayı amaçlayan yeni uyarı işaretlerini tanıttı.

Tasarlanan uyarı işaretlerini internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişime açan JTA, "Ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, ayı görülme ihtimali bulunan turistik noktalarda bu uyarı işaretlerinin kullanılmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Japonların yanı sıra dil bilmeyen yabancı ziyaretçileri de anlaşılır görsellerle uyarmayı hedefleyen işaretlerde, ayıları beslemenin, ayılara yaklaşmanın ve çevreye çöp atmanın yol açabileceği risklere dikkat çekildi. Japonya’da görülen ayı saldırıları 2025 yılında rekor seviyeye ulaşmıştı. En az 13 kişi ayı saldırılarında hayatını kaybederken, en az 217 kişi de yaralanmıştı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır