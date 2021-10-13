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Jared Leto aşı karşıtı protestoda göz yaşartıcı gazdan etkilendi

13.10.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü aktör Jared Leto, Roma sokaklarında tesadüfen arasına karıştığı aşı karşıtı protestoda göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini gösteren videolar yayınladı.

Jared Leto aşı karşıtı protestoda göz yaşartıcı gazdan etkilendi

Oscar’lı ünlü oyuncu Jared Leto, hafta sonu İtalya’nın Roma kentinde aşı karşıtı bir protestonun ortasında yanlışlıkla sıkışıp kaldıktan sonra göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini söyledi.

49 yaşındaki Amerikalı yıldız, sosyal medyada, “İtalya’da protestoya yakalandım. Anladığım kadarıyla aşı zorunlulukları / yeşil pasaportla ilgiliydi. Göz yaşartıcı gaza maruz kaldım” mesajıyla bir video yayınladı.

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Leto, protestocuların polisle karşı karşıya geldiğini gösteren birkaç fotoğraf ve video paylaştı.

jared-leto-kimdir

Reuters'e göre protestolar, İtalya'nın, tüm işçilerin Covid-19 yeşil pasaportuna sahip olmasını zorunlu kılan ilk Avrupa ülkesi olmasına tepki olarak gerçekleşti. Yasa, 15 Ekim'de yürürlüğe giriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aşı
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