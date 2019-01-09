Jasmine Lennard: Cristiano Ronaldo zorba, yalancı ve psikopat

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 10 yıl önce ilişki yaşayan ve Ronaldo ile son olarak 18 ay önce görüştüğünü açıklayan Jasmine Lennard, Twitter hesabından çarpıcı iddialarda bulundu. Lennard, "İnsanlar Ronaldo'nun nasıl biri olduğunu bilseydi, şok olurdu." dedi.

"ARTIK RONALDO'NUN YALAN SÖYLEMESİNİ İZLEMEYECEĞİM"

Jasmine sözlerini ise şöyle sürdürdü: "Artık arkama yaslanıp Ronaldo'nun yalan söylemesini izlemeyeceğim. Kathryn Mayorga'ya yardım edeceğim. Söyleyeceğim şeylere kimse inanmazdı ama neyse ki akıllı bir kızım ve elimde çok değerli mesajlar ve kanıtlar var."





