TREND

Jasmine Lennard: Cristiano Ronaldo zorba, yalancı ve psikopat

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 09.01.2019 19:10 | Son Güncelleme

10 yıl önce Cristiano Ronaldo ile ilişki yaşayan İngiliz model Jasmine Lennard, "Ronaldo bir zorba, yalancı ve psikopat. Tecavüz soruşturmasında Kathryn Mayorga'ya yardım edeceğim. Söyleyeceğim şeylere kimse inanmazdı ama neyse ki akıllı bir kızım ve elimde kanıtlar var." dedi.

Jasmine Lennard: Cristiano Ronaldo zorba, yalancı ve psikopat

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 10 yıl önce ilişki yaşayan ve Ronaldo ile son olarak 18 ay önce görüştüğünü açıklayan Jasmine Lennard, Twitter hesabından çarpıcı iddialarda bulundu. Lennard, "İnsanlar Ronaldo'nun nasıl biri olduğunu bilseydi, şok olurdu." dedi.

"ARTIK RONALDO'NUN YALAN SÖYLEMESİNİ İZLEMEYECEĞİM"

Jasmine sözlerini ise şöyle sürdürdü: "Artık arkama yaslanıp Ronaldo'nun yalan söylemesini izlemeyeceğim. Kathryn Mayorga'ya yardım edeceğim. Söyleyeceğim şeylere kimse inanmazdı ama neyse ki akıllı bir kızım ve elimde çok değerli mesajlar ve kanıtlar var."

233e6137a4e53e31e6685e7d8ed0b3f0

NINTCHDBPICT000035567256

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Hristiyan futbolcunun mezarına 'Ruhuna Fatiha' yazılmış!Hristiyan futbolcunun mezarına 'Ruhuna Fatiha' yazılmış!
Dövüşçüyü soymaya kalktı hayatının şokunu yaşadıDövüşçüyü soymaya kalktı hayatının şokunu yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Jasmine Lennard

En Çok Okunan Trend Haberler

Çıplaklar restoranı kepenk indiriyor!

Çıplaklar restoranı kepenk indiriyor!

Yer: Sivas! Ne vurduğunu görünce gözlerine inanamadı

Yer: Sivas! Ne vurduğunu görünce gözlerine inanamadı

Müge Anlı ağlayarak söz verdi

Müge Anlı ağlayarak söz verdi

Marketin ortasına tuvaletini yaptı!

Marketin ortasına tuvaletini yaptı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Striptiz kulübünden iki kadınla çıkarken at çaldı!

Striptiz kulübünden iki kadınla çıkarken at çaldı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye bu yarışı konuşuyor! At, jokeyini üstünden attı ve...

Türkiye bu yarışı konuşuyor! At, jokeyini üstünden attı ve...

''Bir daha ki sefere kazma sapıyla geliriz''

''Bir daha ki sefere kazma sapıyla geliriz''

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hristiyan futbolcunun mezarına 'Ruhuna Fatiha' yazılmış!

Hristiyan futbolcunun mezarına 'Ruhuna Fatiha' yazılmış!

Kadın dövüşçü, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmayacak hale getirdi

Dövüşçüyü soymaya kalktı hayatının şokunu yaşadı

Tottenham'da oynayan Renee Hector ırkçılığa maruz kaldığını açıkladı

Irkçılık bu kez kadın futbolcuyu vurdu!

Türk futbolunun gözde isimlerinin eski halleri

Aziz Yıldırım sürprizi! Şaşırtan görüntü...

Michael Eric Metin Türen'e kafa attı, ortalık karıştı!

Süper Lig'de ortalık karıştı! Rakibine kafa attı

Süper Lig'in yıldızlarına büyük şok

Süper Lig'in yıldızlarına büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.