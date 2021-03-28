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Survivor birleşme partisinde yarışmacılar şık kıyafetleriyle göz kamaştırdı!

28.03.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'de merakla beklenen birleşme partisinde eğlenceli anlar yaşandı. Survivor yarışmacıları birleşme partisinde şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

Survivor birleşme partisinde yarışmacılar şık kıyafetleriyle göz kamaştırdı!

Survivor 2021'nin 28 Mart Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Survivor klasiği olan birleşme partisin öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları aylar sonra ilk defa duş aldı. Yarışmacılar duşun ardından ise kuaför koltuğuna oturdu.

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Parti için şık kıyafetlerini giyen Survivor yarışmacıları göz kamaştırdı.

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Survivor'ın kadın yarışmacıları şık kıyafetler ve makyajlı halleriyle izleyenleri şaşırttı.

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Ünlüler ile gönüllüler yarışmacıları, birleşme partisinde buluştu.

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Bir araya gelen yarışmacılar sohbet etme imkanı buldu. Parti öncesinde yarışmacılara güzel bir sofra hazırlandı.
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Birbirinden lezzetli, çeşidi bol olan sofrada yarışmacılar, uzun zamandır hasret oldukları yiyeceklerin tadını doyasıya çıkardı.

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TV8 survivor
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