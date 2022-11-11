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Jason Momoa yayında pantolonunu indirdi! Olay görüntü

11.11.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aquaman filminin yıldızı Jason Momoa, Jimmy Kimmel Live! programında bomba anlara imza attı. Jason Momoa yayında pantolonunu indirerek herkesi şoke etti. Ünlü oyuncunun altından ise ilginç bir iç çamaşırı çıktı.

Jason Momoa yayında pantolonunu indirdi! Olay görüntü

Aquaman karakteriyle tanınan Amerikalı aktör Jason Momoa katıldığı yayında ilginç anlar yaşattı. Sunucu Jimmy Kimmel yayında oyuncuya balığı avlarken giydiği tanga benzeri kıyafeti soruyordu.

Jason Momoa açıklama yaparken bir anda ayağa kalktı ve ceketini ve gömleğini çıkarıp soyunmaya başladı.

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Sunucu neye uğradığını şaşırırken oyuncu soyunarak arkasını döndü ve kaslı fiziğini seyirciye gösterdi.

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İlginç tanga iç çamaşırıyla kameranın önünde duran Momoa sosyal medyada gündem olmaktan da kaçamadı.
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Aquaman ile adını hafızalara kazıyan oyuncu kaslı vücudunu geleneksel Hawai Malo'sunda göstererek 'Aslında artık kıyafet giymeyi sevmiyorum' dedi.

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