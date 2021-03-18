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Ünlü yönetmen Guy Ritchie Türkiye’ye övgü dolu sözler sarf etti!

Seray Üstün Seray Üstün 18.03.2021 13:40 | Son Güncelleme:
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Ünlü yönetmen Guy Ritchie Türkiye’ye övgü dolu sözler sarf etti!

Yeni filmi Five Eyes’ın çekimleri için 2 aydır Antalya’da kalan usta yönetmen Guy Ritchie sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Türk seyircilerin gönlünü fethetti. Sosyal medya hesabından Türkiye ile ilgili bir video paylaşan Ritchie, “Türkiye ilham verici bir ülke. Güzel yemekler, insanlar, oteller... İki aylık çekim sonrası tüm filmleri burada çekmek istiyorum” dedi.

'Kapışma', 'Sherlock Holmes', 'The Gentelmen' gibi filmlerin usta yönetmeni Guy Ritchie adeta Türkiye’ye hayran kaldı. Jason Statham, Hugh Grant, Aburey Plaza, Scott Eastwood, Josh Hartnett gibi yıldızların rol aldığı yeni filmi 'Five Eyes'ın çekimleri için iki aydır Antalya'da olan Ritchie, sosyal medya hesabından Türkiye’yi övdüğü bir video yayınladı.

Eşi Jacqui Ainsley'yle Ayasofya gezilerinden fotoğraflar da paylaşan ve Türkiye'nin ilham verici bir ülke olduğunu söyleyen usta yönetmen videoyu, "Türkiye ilham verici bir ülke. Güzel yemekler, insanlar, oteller. İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum..." sözleriyle takipçileriyle paylaştı.

Eski medeniyetleri ve tarihi yerleri çok sevdiğinin altını çizen Ritchie, “Türkiye oldukça modern ama aynı zamanda eski medeniyetlerin çekiciliğine de sahip” dedi. Antalya’da yeni filminin çekimleri için özel bir plato kuran Ritchie, yaklaşık 3 bin yıllık Aspendos Antik Kenti'nin muhteşem bir yer olduğunu dile getirdi. Ritchie videoda film çekimlerinin yapıldığı bölge için, “Burası benim iki bin yıllık ofisim” ifadelerini kullandı.

“TÜM FİLMLERİMİ TÜRKİYE’DE ÇEKMEK İSTİYORUM”

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Bölgeye hayran kaldığını vurgulayan usta yönetmen kalıntılara arasında gezerken hala yaşayan bir medeniyetin izlerini gördüğünün altını çizdi. Videonun sonunda Türkiye’yi çok sevdikleri belirten Ritchie, “Mümkün olursa burada daha çok film yapmak istiyoruz” dedi.


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sosyal medya Ayasofya Camii Türkiye Instagram
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